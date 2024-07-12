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        Süper Kupa nerede oynanacak? Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı!

        Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Kupa için karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezon Süper Kupa mücadelesi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapıldı. Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle Galatasaray hükmen galip sayıldı ve kupanın sahibi oldu. Bu sene oynanacak olan Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa maçının yeri ve tarihi TFF tarafından açıklandı. Peki, Süper Kupa nerede oynanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 12:24 Güncelleme: 12.07.2024 - 12:24
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        Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu olan sarı- kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş ile kıyasıya mücadele verecek. TFF'nin maçın yerini ve tarihini açıklamasının ardından futbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa final maçı nerede ve ne zaman oynanacak?

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        SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

        Sarı-kırmızılılar ile siyah-beyazlılar, 3 Ağustos'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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        SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş A.Ş. arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır."

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        SÜPER KUPAYI EN ÇOK KAZANAN TAKIMLAR

        Galatasaray- 17

        Trabzonspor- 10

        Beşiktaş- 9

        Fenerbahçe- 9

        Göztepe- 1

        Akhisar- 1

        Ankaragücü- 1

        Eskişehir- 1

        Konyaspor- 1

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