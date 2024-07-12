Süper Kupa nerede oynanacak? Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı!

Turkcell Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu olan sarı- kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş ile kıyasıya mücadele verecek. TFF'nin maçın yerini ve tarihini açıklamasının ardından futbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa final maçı nerede ve ne zaman oynanacak?