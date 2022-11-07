Süper Lig'de heyecan katlanarak devam ediyor. Ligde 13. hafta geride kalırken, haftaya Galatasaray Beşiktaş maçı damga vurdu. Kıran kıran mücadelelerin yaşandığı maçta Galatasaray Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. İşte 14.hafta lig fikstürü ve 13. hafta sonrasında oluşan puan durumu...
SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
4 Kasım - Ümraniyespor 3 - 1 Alanyaspor
4 Kasım - Kasımpaşa 1 -1 Ankaragücü
5 Kasım - Giresunspor 3 - 2 İstanbulspor
5 Kasım - Galatasaray 2 - 1 Beşiktaş
6 Kasım - Gaziantep Futbol Kulübü 1 - 2 Kayserispor
6 Kasım - Antalyaspor 4 - 2 Faith Karagümrük
6 Kasım - Trabzonspor 2 - 2 Konyaspor
7 Kasım - Fenerbahçe 1 - 0 Sivasspor
7 Kasım - Hatayspor 3 - 3 Başakşehir
SÜPER LİG 14. HAFTA FİKSTÜRÜ
11 Kasım 20:00 || Alanyaspor - Adana Demirspor
11 Kasım 20:00 || Ankaragücü - Trabzonspor
12 Kasım 14:30 || Sivasspor - Ümraniyespor
12 Kasım 17:00 || Fenerbahçe - Giresunspor
12 Kasım 20:00 || Başakşehir - Galatasaray
13 Kasım 14:30 || Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü
13 Kasım 17:00 || İstanbulspor - Hatayspor
13 Kasım 17:00 || Kayserispor - Konyaspor
13 Kasım 20:00 || Beşiktaş - Antalyaspor
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