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Haberler Futbol Süper Lig 14. hafta maç sonuçları ve puan durumu! 12 Kasım 2022 14. hafta fikstürü
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Süper Lig 14. hafta maç sonuçları ve puan durumu!

Dünya Kupası arası öncesinde Süper Lig'de 14. hafta maçları oynanıyor. Ligin 14. haftası birbirinden zorlu maçlara sahne olurken, zirve yarışı git gide kızışıyor. Futbolseverler, Süper Lig 14. hafta fikstürü, maç sonuçları ve puan durumunu yakından takip ediyor. İşte Süper Lig 14. hafta güncel puan durumu ve haftanın maçları...

Süper Lig 14. hafta maç sonuçları ve puan durumu! 12 Kasım 2022 14. hafta fikstürü

Süper Lig'de 14.hafta maçları için nefesler tutuldu. Dünya Kupası arasına kayıpsız girmek isteyen şampiyonluk adayları maçlarını kazanıp, şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor. İşte Süper Lig 14. hafta maçları, maç sonuçları 12 Kasım 2022 14. hafta güncel lig fikstürü

SÜPER LİG'DE 14.HAFTA MAÇLARI VE MAÇ SONUÇLARI

11 / 11MKE Ankaragücü1-1Trabzonspor

11 / 11Alanyaspor0-0Adana Demirspor

12 / 11Sivasspor2-2Ümraniyespor

12 / 11Fenerbahçe1-2Giresunspor

12 / 11Başakşehir FK0-5Galatasaray

13 / 11Fatih Karagümrük-Gaziantep FK

13 / 11İstanbulspor-Hatayspor

13 / 11Kayserispor-Konyaspor

13 / 11Beşiktaş-Antalyaspor


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