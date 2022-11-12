Süper Lig'de 14.hafta maçları için nefesler tutuldu. Dünya Kupası arasına kayıpsız girmek isteyen şampiyonluk adayları maçlarını kazanıp, şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor. İşte Süper Lig 14. hafta maçları, maç sonuçları 12 Kasım 2022 14. hafta güncel lig fikstürü
SÜPER LİG'DE 14.HAFTA MAÇLARI VE MAÇ SONUÇLARI
11 / 11MKE Ankaragücü1-1Trabzonspor
11 / 11Alanyaspor0-0Adana Demirspor
12 / 11Sivasspor2-2Ümraniyespor
12 / 11Fenerbahçe1-2Giresunspor
12 / 11Başakşehir FK0-5Galatasaray
13 / 11Fatih Karagümrük-Gaziantep FK
13 / 11İstanbulspor-Hatayspor
13 / 11Kayserispor-Konyaspor
13 / 11Beşiktaş-Antalyaspor
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