Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon 19 takımla oynanan ve 36 hafta sürecek Süper Lig'de 2. hafta bu akşam oynanacak 2 mücadele ile sona erecek. İşte gün itibariyle 2. haftanın görünümü ve gelecek haftanın programı...



12 AĞUSTOS 2022 CUMA

21.00 Trabzonspor 1-0 Hatayspor

13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

19.15 Kayserispor 1-0 İstanbulspor

21.45 Adana Demirspor 3-0 Sivasspor

21.45 Galatasaray 0-1 Giresunspor

14 AĞUSTOS 2022 PAZAR

19.15 Ümraniyespor 0-1 Antalyaspor

19.15 Gaziantep FK 1-0 MKE Ankaragücü

21.45 Alanyaspor 3-3 Beşiktaş

15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir (Bu akşam oynanacak)

21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Bu akşam oynanacak)

SÜPER LİG 2. HAFTA PUAN DURUMU

SÜPER LİG'DE 3. HAFTA FİKSTÜRÜ

19 AĞUSTOS 2022 CUMA

21.00 Ümraniyespor - Galatasaray

20 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

19.15 Giresunspor - Kasımpaşa

19.15 Hatayspor - Gaziantep

21.45 Antalyaspor - Trabzonspor

21 AĞUSTOS 2022 PAZAR

19.15 Başakşehir FK-Kayserispor

21.45 Beşiktaş-Fatih Karagümrük

22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

19.15 Sivasspor - Alanyaspor

21.45 İstanbulspor - Konyaspor

21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor