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Süper Lig 2. hafta puan durumu ve maç sonuçları (15 Ağustos) Süper Lig 3. haftada hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig'de heyecan 2. haftadan iyice artmış durumda. Son şampiyon Trabzonspor, sezona 2'de 2 ile başlarken şampiyonluk adaylarından Galatasaray ve Beşiktaş ise kritik puan kayıpları yaşadı. Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ile sona erecek haftada şimdiye kadar oynanan maçların sonuçları ve gelecek haftanın programını bir araya getirdik...

Süper Lig 2. hafta puan durumu ve maç sonuçları (15 Ağustos) Süper Lig 3. haftada hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon 19 takımla oynanan ve 36 hafta sürecek Süper Lig'de 2. hafta bu akşam oynanacak 2 mücadele ile sona erecek. İşte gün itibariyle 2. haftanın görünümü ve gelecek haftanın programı...

12 AĞUSTOS 2022 CUMA

21.00 Trabzonspor 1-0 Hatayspor

13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

19.15 Kayserispor 1-0 İstanbulspor
21.45 Adana Demirspor 3-0 Sivasspor
21.45 Galatasaray 0-1 Giresunspor

14 AĞUSTOS 2022 PAZAR

19.15 Ümraniyespor 0-1 Antalyaspor
19.15 Gaziantep FK 1-0 MKE Ankaragücü
21.45 Alanyaspor 3-3 Beşiktaş

15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir (Bu akşam oynanacak)
21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Bu akşam oynanacak)

SÜPER LİG 2. HAFTA PUAN DURUMU

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AYRINTILI PUAN DURUMU

SÜPER LİG'DE 3. HAFTA FİKSTÜRÜ

19 AĞUSTOS 2022 CUMA

21.00 Ümraniyespor - Galatasaray

20 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

19.15 Giresunspor - Kasımpaşa
19.15 Hatayspor - Gaziantep
21.45 Antalyaspor - Trabzonspor

21 AĞUSTOS 2022 PAZAR

19.15 Başakşehir FK-Kayserispor
21.45 Beşiktaş-Fatih Karagümrük

22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

19.15 Sivasspor - Alanyaspor
21.45 İstanbulspor - Konyaspor
21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor

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