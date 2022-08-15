Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon 19 takımla oynanan ve 36 hafta sürecek Süper Lig'de 2. hafta bu akşam oynanacak 2 mücadele ile sona erecek. İşte gün itibariyle 2. haftanın görünümü ve gelecek haftanın programı...
12 AĞUSTOS 2022 CUMA
21.00 Trabzonspor 1-0 Hatayspor
13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ
19.15 Kayserispor 1-0 İstanbulspor
21.45 Adana Demirspor 3-0 Sivasspor
21.45 Galatasaray 0-1 Giresunspor
14 AĞUSTOS 2022 PAZAR
19.15 Ümraniyespor 0-1 Antalyaspor
19.15 Gaziantep FK 1-0 MKE Ankaragücü
21.45 Alanyaspor 3-3 Beşiktaş
15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ
19.15 Konyaspor - Medipol Başakşehir (Bu akşam oynanacak)
21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Bu akşam oynanacak)
SÜPER LİG 2. HAFTA PUAN DURUMU
SÜPER LİG'DE 3. HAFTA FİKSTÜRÜ
19 AĞUSTOS 2022 CUMA
21.00 Ümraniyespor - Galatasaray
20 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ
19.15 Giresunspor - Kasımpaşa
19.15 Hatayspor - Gaziantep
21.45 Antalyaspor - Trabzonspor
21 AĞUSTOS 2022 PAZAR
19.15 Başakşehir FK-Kayserispor
21.45 Beşiktaş-Fatih Karagümrük
22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ
19.15 Sivasspor - Alanyaspor
21.45 İstanbulspor - Konyaspor
21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor
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