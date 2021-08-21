2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan ikinci haftadan nefesleri kesti. İşte kalan 5 maç öncesi Süper Lig'de haftanın panaroması...
SÜPER LİG 2. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE KALAN MAÇLAR
Kayserispor 1-1 Adana Demirspor
Çaykur Rizespor 0-0 Fatih Karagümrük
Kasımpaşa 2-0 Giresunspor
Gaziantep FK 0-0 Beşiktaş
Alanyaspor 1-4 Altay
22 AĞUSTOS PAZAR
19:15 Konyaspor-Başakşehir FK
21:45 Fenerbahçe-Antalyaspor
21:45 Göztepe-Yeni Malatyaspor
23 AĞUSTOS PAZARTESİ
19:15 Trabzonspor-Sivasspor
21:45 Galatasaray-Hatayspor
SÜPER LİG 2. HAFTA PUAN DURUMU
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