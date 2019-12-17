- 15. haftada Süper Lig'in seyri borsadan da dövizden de hızlı değişti. Önce Galatasaray elindeki maçı, son anda 10 kişilik Ankaragücü'ne verdi. Sonra Fenerbahçe, Sivas'ta ruh gibi oynayıp bir deplasmanda daha teslim bayrağını çekti. Beşiktaş, bu sonuçların coşkusuyla çıktığı Dolmabahçe'de Sergen Yalçın karşısında serilere "elveda" dedi.
- Pazartesi seansında 'Avrupa fatihi' Başakşehir, Konyaspor'a takıldı. Trabzonspor, bir de öne geçtiği maçta eski dost Rodallega'nın kurşunlarıyla yıkıldı. Bu kadar fırsatı teptikten sonra kimse boşuna ağlamasın. "Yarışı kaldıramaz", "Birkaç haftaya düşer" denilen Sivas, böyle bonkörler varken şampiyonluk için ümitlenmesin de ne yapsın!
- Göztepe'nin yükselişine Gençler "dur" dedi. Kasımpaşa, yeni hocası Tayfur Havutcu'yla Rize'de kendine geldi. Gaziantep, Kayseri'yi yenip derin bir oh çekti. Şimdi 16. haftada Kadıköy'de derbi vakti.
- Bir ufak not da Gaziantep FK için... Bir önceki hafta teknik direktör Sumudica, Konya taraftarına hareket yapmıştı. Bu kez Güray Vural, eski takımı Kayseri'ye attığı golün ardından 'üşenmeden' rakip taraftarlara koşup abartılı bir sevinç yaşadı. Uzun yılların ardından lige dönmüşken bu tarz davranışlarla sempatiyi kaybetmemek gerek. Ayrıca Güray gibi vakalarda verilen sarı kartın ödül gibi olduğunun da altını çizelim!
HAFTANIN OLAYI
Alanyaspor ile Antalyaspor arasındaki Akdeniz derbisinde futbol yerine su topu oynandı! Futbolcu sağlığı için oldukça tehlikeli olan bu zeminde maçı ertelemek çok zor bir karar mı?
HAFTANIN İYİLERİ
Takım: Sivasspor
Fenerbahçe'yi futbol dersi verircesine yendiler. Dile kolay üst üste 7 maçtır galipler. Sadece aldıkları sonuçlar değil, oynadıkları futbol da o koltuğu hak ediyor.
Teknik direktör: Eski Beşiktaşlılar!
Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'yi; Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı; Mehmet Özdilek de Trabzonspor'u yıkıp zirveyi darmadağın etti. Bir başka eski Beşiktaşlı Tayfur Havutcu da Kasımpaşa'yı yeniden 3 puanla tanıştırdı.
Futbolcu: Ziya Erdal
Yılların sol beki, Fenerbahçe karşısında hem de orta sahada muhteşemdi. 1 asist yaptı, 1 de gol atarak tam 4 yıllık orucunu bozdu.
HAFTANIN KÖTÜLERİ
Takım: Galatasaray
Puan kaybedilir tamam da 10 kişilik rakibe 2-0'dan maç vermek de neyin nesi! Artık tek beklenti bir an önce ocak ayının gelmesi...
Teknik direktör: Ersun Yanal
Hikaye ne güzel başlamıştı oysa. Ancak futbolda ne yazık ki geçmişin önemi yok. Bu sezon özellikle deplasmanlarda sınıfta kalıyor. Şampiyonluk treni kaçarken çanlar da artık onun için çalıyor.
Futbolcu: Marcao ve Güven
Marcao, galibiyete dakikalar kalmışken yaptırdığı alakasız penaltıyla maçtan umudunu kesmiş Ankaragücü'nü ayağa kaldırdı. Güven Yalçın ise bitime 6 dakika kala kurtarıcı diye girip ilk golde yediği çalım ve yaptırdığı penaltıyla Malatyaspor maçına imzayı tersten attı!
20 Aralık Cuma
20.30 Antalyaspor - Ankaragücü
21 Aralık Cumartesi
15.00 Malatyaspor - Rizespor
17.30 Kasımpaşa - Gaziantep
20.00 Göztepe - Galatasaray
22 Aralık Pazar
14.00 Gençlerbirliği - Sivasspor
16.30 Kayserispor - Başakşehir
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş
23 Aralık Pazartesi
20.00 Konyaspor - Trabzonspor
20.00 Denizlispor - Alanyaspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. SİVASSPOR
|15
|10
|3
|2
|32
|14
|18
|33
|2. BAŞAKŞEHİR
|15
|7
|6
|2
|23
|15
|8
|27
|3. BEŞİKTAŞ
|15
|8
|3
|4
|22
|18
|4
|27
|4. TRABZONSPOR
|15
|7
|5
|3
|28
|17
|11
|26
|5. FENERBAHÇE
|15
|7
|4
|4
|29
|19
|10
|25
|6. GALATASARAY
|15
|6
|6
|3
|17
|13
|4
|24
|7. YENİ MALATYASPOR
|15
|6
|5
|4
|31
|19
|12
|23
|8. ALANYASPOR
|15
|6
|5
|4
|24
|14
|10
|23
|9. DENİZLİSPOR
|15
|6
|3
|6
|16
|16
|0
|21
|10. GÖZTEPE
|15
|5
|5
|5
|17
|18
|-1
|20
|11. GAZİANTEP FK
|15
|5
|5
|5
|21
|24
|-3
|20
|12. GENÇLERBİRLİĞİ
|15
|4
|5
|6
|25
|26
|-1
|17
|13. ÇAYKUR RİZESPOR
|15
|5
|2
|8
|14
|25
|-11
|17
|14. KASIMPAŞA
|15
|4
|3
|8
|22
|25
|-3
|15
|15. KONYASPOR
|15
|3
|6
|6
|14
|21
|-7
|15
|16. ANTALYASPOR
|15
|3
|4
|8
|13
|26
|-13
|13
|17. KAYSERİSPOR
|15
|2
|4
|9
|13
|32
|-19
|10
|18. ANKARAGÜCÜ
|15
|2
|4
|9
|11
|30
|-19
|10
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