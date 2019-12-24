Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

- Türkiye'de bir derbi geleneğidir. Maç hakem tartışmasıyla başlar hakem tartışmasıyla biter. Hele de hakem Cüneyt Çakır'sa o tartışma uzar gider. Çünkü "Dünya Kupası'nda, Şampiyonlar Ligi'nde başka, Türkiye'ye gelince başka çalıyor" izlenimi verir. Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Trabzon'u ve daha nicesi çoğunlukla şikayetçidir. Bu kez Beşiktaş'ın hedefindeydi. Fenerbahçe'nin de daha önceki maçlarda kendisiyle ilgili görüşü belli. Yine akıllarda onca soru, geride bolca tartışmayla bir derbiyi daha bitirdi.

- Hakem kısmını kapatıp bir başka derbi geleneğine gelirsek... "Fenerbahçe, Kadıköy'de derbi kaybetmez" kuralı yine işledi. Rebocho'nun acemiliği Beşiktaş'ı yaktı. Ozan Tufan'ın golüne şapka çıkarıldı. Burak yüzde 100 golü kaçırınca Vedat maçı noktaladı. Emre'siz Fenerbahçe, daha dinç, daha mücadeleciydi. Kadıköy'de en son 2005'te Beşiktaş yenilgisi, onun ardından 49 derbilik yenilmezlik serisi. 2019 yılı, Saracoğlu için bu istatistiklerle sona erdi.

- Sivas, 7 maç kazandıktan sonra Gençler'e takıldı. Ama Yatabare'nin 90+7'deki golü galibiyet kadar anlamlıydı. Ligin ilk yarısını da lider tamamladı. Trabzonspor, Konya'yı 9 sezon sonra dışarıda yıktı. Onlarla birlikte Başakşehir, haftanın diğer kazananıydı.

- Beşiktaş'la birlikte haftanın diğer kaybedeni ise Galatasaray. Göztepe karşısında da artık alışılmış bir deplasman kaybı yaşadılar. Ama iyi haber şu ki, ocak ayına sadece 1 hafta gün var!

- Alanyaspor gol şov yaptı, Rize biraz olsun nefes aldı. Konya, Antalya, Ankaragücü'nünün bu hali ise hiç hayra alamet değil.

HAFTANIN OLAYI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisinde taraftarının ettiği küfürleri eleştirdi. "Mahcubiyetimi de sayın Çebi'ye ilettim. Belki bazı taraftarlarımız bana kızacaklar ama doğruyu da eğriyi de söylemekle yükümlüyüm" sözleri bu konuda önemli bir eşik olacak mı, göreceğiz.

HAFTANIN İYİLERİ

Takım: Fenerbahçe

Kötü süreçten çıkmak istiyorsanız, önünüzde de derbi gibi önemli bir fırsat varsa kazanacaksınız. Onlar da bunu yaptılar. Kara bulutları bir anda dağıttılar.

Teknik direktör: Ersun Yanal (Fenerbahçe)

Önce galibiyet, sonra açıklamaları... Derbiden önce de, sonra da haftanın en çok konuşulan isimlerinin başındaydı. Sırat köprüsünü başarıyla geçti. Kredisini biraz daha yükseltti.

Futbolcu: Ozan Tufan (Fenerbahçe)

Derbinin tartışmasız yıldızı. Emre'nin yokluğunda orta sahada Luiz Gustavo ile orta sahada çok iyi mücadele etti. Attığı gol enfesti. Çöküşe geçip yeniden doğmayı bekleyen sönük yıldızlara örnek teşkil etmeli.

Haftanın genci: Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor)

Zorlu Yeni Malatya deplasmanını kolaya çevirdi. Rize'nin deplasmanda 6 hafta sonra kazanmasında 1 gol ve 1 asistle büyük pay sahibiydi.

HAFTANIN KÖTÜLERİ

Takım: Beşiktaş ve Galatasaray

Beşiktaş, Kadıköy'de; Galatasaray ise İzmir'de yokları oynadı. Kartal üst üste 2. yenilgiyi, Aslan ise deplasmanda 3. yenilgiyi yaşadı. Zirve yolunda ağır yaralılar.

Teknik direktör: Aykut Kocaman (Konyaspor)

Oynattığı futbolu beğenen olur, beğenmeyen olur. Ama Aykut Kocaman'ın Süper Lig'de üst üste 9 maç galip gelememesi hayli garip bir durum... Kadroda sorunlar olabilir ama bu kadarı da fazla gibi...

Futbolcu: Pedro Rebocho (Beşiktaş)

Kadıköy atmosferini kaldıramadı. Yaptırdığı penaltı tam bir faciaydı. Beşiktaş için maç orada noktalandı.

HAFTANIN ŞANSSIZLIĞI - 1

Kümede kalma savaşı veren Kayserispor, Başakşehir karşısında öyle şanssızdı ki! Yedikleri 4 golün 3'ü defans oyuncularına çarparak filelere gitti. Bazen olmayınca olmuyor.

HAFTANIN ŞANSSIZLIĞI- 2

Kayserispor kadar şanssız bir başka isim ise Kasımpaşa'nın yıldızı Ricardo Quaresma'ydı. Portekizli futbolcu, 75. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti. Vuruşunu Günay çeldi, dönen topu da tamamlamak isterken direği geçemedi. Kalecinin çizgi ihlali nedeniyle pozisyonun bitmesini bekleyen hakem sonrasında penaltıyı tekrar ettirdi. Yine beyaz noktaya gelen Q7, bir kez daha Günay'ı geçemedi!

17. HAFTA PROGRAMI

27 Aralık 2019

20.30 Beşiktaş - Gençlerbirliği

28 Aralık Cumartesi

15.00 Ankaragücü - Denizlispor

17.30 Trabzonspor - Kayserispor

17.30 Başakşehir - Kasımpaşa

20.00 Galatasaray - Antalyaspor

29 Aralık Pazar

14.00 Sivasspor - Göztepe

16.30 Alanyaspor - Konyaspor

16.30 Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe





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