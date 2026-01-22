Habertürk
        Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

        Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

        Süper Lig'de 19. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

        Giriş: 22.01.2026 - 12:16 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:16
        Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı!
        Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 19. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

        Yarın:

        20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Ali Yılmaz

        24 Ocak Cumartesi:

        14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak

        17.00 Samsunspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan

        20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

        25 Ocak Pazar:

        14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam

        17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler

        17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses

        20.00 Fenerbahçe-Göztepe: Cihan Aydın

        26 Ocak Pazartesi:

        20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Yasin Kol

