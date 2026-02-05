Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 12:24 Güncelleme: 05.02.2026 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 21. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

        7 Şubat Cumartesi:

        14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Hesap.com Antalyaspor: Cihan Aydın

        20.00 Samsunspor-Trabzonspor: Alper Akarsu

        8 Şubat Pazar:

        14.30 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler

        17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: Yasin Kol

        17.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Ozan Ergün

        20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

        9 Şubat Pazartesi:

        17.00 Zecorner Kayserispor-Kocaelispor: Kadir Sağlam

        20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Mehmet Türkmen

        20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Ali Şansalan

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kars merkezli 5 ilde "Sahte el" operasyonu: Sosyal medya şebekesi çökertildi

        Kars merkezli 5 ilde, sosyal medya hesaplarını ele geçirerek vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik "Sahte El" operasyonu düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince 17 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!