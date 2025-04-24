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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 33. hafta heyecanı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 33. hafta heyecanı!

        Trendyol Süper Lig'de 33. hafta, yarın oynanacak Beşiktaş - Atakaş Hatayspor karşılaşmasıyla başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 10:43 Güncelleme: 24.04.2025 - 10:43
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        Süper Lig'de 33. hafta heyecanı!
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        Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı; yarın, 26 Nisan Cumartesi, 27 Nisan Pazar ve 28 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta lider Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe de Gaziantep FK'ya konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Hatayspor ile mücadele edecek. Kasımpaşa, haftayı BAY geçecek.

        Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarının programı şöyle:

        25 Nisan Cuma

        20.00 Beşiktaş - Atakaş Hatayspor

        26 Nisan Cumartesi

        16.00 Sivasspor - Antalyaspor19.00 Bodrum FK - Samsunspor19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

        27 Nisan Pazar

        16.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor16.00 Konyaspor - Adana Demirspor19.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor19.00 Eyüpspor - Galatasaray

        28 Nisan Pazartesi

        20.00 Göztepe - RAMS Başakşehir

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