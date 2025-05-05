Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 34. hafta tamamlandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 34. hafta tamamlandı!

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor'u farklı mağlup ederken, Fenerbahçe derbide Beşiktaş'a kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 22:40 Güncelleme: 05.05.2025 - 22:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de 34. hafta tamamlandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'de 34. hafta bugün oynanan tek karşılaşma ile tamamlandı.

        Oynanan 9 müsabakada toplam 25 gol atıldı. Haftanın en gollü karşılaşması Mersin'de Hatayspor-Başakşehir arasında yaşandı. Turuncu-lacivertliler deplasmanda 4-2 galip geldi. Lider Galatasaray, kümede kalma savaşı veren Sivasspor ile karşılaşırken rakibini 4-1'lik skorla geçti. Fenerbahçe ise evinde Beşiktaş ile derbi müsabakasına çıktı. Siyah-beyazlılar 3 puana uzanırken, sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında yara aldı. Zirvede bulunan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibiyle olan puan farkını 8'e çıkardı.

        Ligde 3. sıradaki Samsunspor, Avrupa kupaları mücadelesi veren Eyüpspor'u farklı yendi ve üst üste 2 maçta 6 puanı hanesine yazdırdı. Karadeniz ekibi 57 puana yükselirken, Eyüpspor üst üste 3. mağlubiyetini aldı ve 50 puanda kaldı.

        Küme düşme hattında yer alan takımlardan Bodrum FK haftayı BAY geçerken, Sivasspor, Hatayspor ve Adana Demirspor mağlubiyet yaşadı.

        Haftanın maçları ve sonuçları:

        Antalyaspor - Konyaspor: 1-0

        Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: 2-0

        Alanyaspor - Kayserispor: 1-1

        Galatasaray - Sivasspor: 4-1

        Hatayspor - Başakşehir: 2-4

        Samsunspor - Eyüpspor: 3-0

        Adana Demirspor - Göztepe: 1-2

        Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-1

        Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!
        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!
        İş yerindeki düdüklü tencere patladı
        İş yerindeki düdüklü tencere patladı
        9 yaşındaki Berat'ın ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücüye 5 yıl hapis
        9 yaşındaki Berat'ın ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücüye 5 yıl hapis
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        Çiftler simgesel tarih için akın etti
        Çiftler simgesel tarih için akın etti
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        5 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        5 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı