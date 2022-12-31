2022 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Süper Lig'de heyecan geçtiğimiz hafta yeniden başlamıştı. Gün itibariyle ise futbolseverler; Süper Lig'de bugün neden maç yok ve 17. hafta maçları ne zaman oynanacak aramaları yapıyor. İşte, detaylar...