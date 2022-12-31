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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig'de bu hafta maç var mı, yok mu? 17. hafta Süper Lig maçları ne zaman?

Süper Lig'de heyecan bu hafta kaldığı yerden devam edecek mi merak konusu oldu. Yeni yılın ilk günü itibariyle futbolseverler, hafta sonu maç var mı yok mu aramaları yapıyor. Peki, şimdiden gözlerin çevrildiği 17. hafta Süper Lig maçları ne zaman, hangi tarihlerde oynanacak?

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  • Süper Lig'de bu hafta maç var mı, yok mu? 17. hafta Süper Lig maçları ne zaman? 1 Ocak 2023 Pazar hangi maçlar var ve kimin maçı var?

    2022 FIFA Dünya Kupası'nın ardından Süper Lig'de heyecan geçtiğimiz hafta yeniden başlamıştı. Gün itibariyle ise futbolseverler; Süper Lig'de bugün neden maç yok ve 17. hafta maçları ne zaman oynanacak aramaları yapıyor. İşte, detaylar...
  • Süper Lig'de bu hafta maç var mı, yok mu? 17. hafta Süper Lig maçları ne zaman? 1 Ocak 2023 Pazar hangi maçlar var ve kimin maçı var?

    SÜPER LİG'DE BU HAFTA MAÇ YOK MU?

    Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna yılbaşı arası verildi. Şimdiden merakla beklenen 17. hafta maçları ise Salı günü itibariyle başlayacak.
  • Süper Lig'de bu hafta maç var mı, yok mu? 17. hafta Süper Lig maçları ne zaman? 1 Ocak 2023 Pazar hangi maçlar var ve kimin maçı var?

    SÜPER LİG 17. HAFTA MAÇLARI

    3 OCAK 2023 SALI

    17:00 Ümraniyespor-Hatayspor

    20:00 Antalyaspor-Fenerbahçe
  • Süper Lig'de bu hafta maç var mı, yok mu? 17. hafta Süper Lig maçları ne zaman? 1 Ocak 2023 Pazar hangi maçlar var ve kimin maçı var?

    4 OCAK 2023 ÇARŞAMBA

    17:00 Kasımpaşa-Alanyaspor

    17:00 Kayserispor-Fatih Karagümrük

    20:00 Galatasaray-MKE Ankaragücü

    20:00 Konyaspor-Sivasspor
  • Süper Lig'de bu hafta maç var mı, yok mu? 17. hafta Süper Lig maçları ne zaman? 1 Ocak 2023 Pazar hangi maçlar var ve kimin maçı var?

    5 OCAK 2023 PERŞEMBE

    17:00 Gaziantep FK-Başakşehir FK

    20:00 Trabzonspor-Giresunspor

    20:00 Adana Demirspor-İstanbulspor

     

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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