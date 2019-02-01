(VERİLER TRANSFERMARKT'TAN ALINMIŞTIR)
Samed Kaya - Göztepe > Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kiralık
Karim Hafez - Wadi Degla > Kasımpaşa - Kiralık
Oscar Scarione - Göztepe > Ankaragücü
Zaur Sadaev - Akhmat Grozny > Ankaragücü - Kiralık
Christian Luyindama - Standard Liege > Galatasaray - Kiralık - 3,00 milyon euro
Shinji Kagawa - Borussia Dortmund > Beşiktaş - Kiralık
Joel Obi - Chievo Verona > Alanyaspor - Kiralık
Miha Zajc - Empoli - 6,50 milyon euro
Salih Uçan - Fenerbahçe - Empoli (Zajc karşılığında)
Şeref Can Büyük - Le Havre > Yeni Malatyaspor
Wilfred Moke - Konyaspor > Ankaragücü - Bedelsiz
Aboubakar Kamara - Fulham > Yeni Malatyaspor - Kiralık
Dever Orgill - Wolfsberger > Ankaragücü
Fredy - Belenenses > Antalyaspor
Tolgay Arslan - Beşiktaş > Fenerbahçe - 3,20 milyon euro
Konstantinos Mitroglou - Marsilya > Galatasaray - Kiralık
Amilton - Desportivo Aves > Antalyaspor - Kiralık
Özer Hurmacı - Büyükşehir Belediye Erzurumspor > Sivasspor - Bedelsiz
Ali Çamdalı - Çaykur Rizespor > Konyaspor - Bedelsiz
Fedor Kudryashov - Rubin Kazan > Başakşehir - Bedelsiz
Hector Canteros - Flamengo > Ankaragücü - Bedelsiz
Cebrail Karayel - Şanlıurfaspor > Ankaragücü - Bedelsiz
Tarık Çamdal - Galatasaray > Antalyaspor - Bedelsiz
Merih Demiral - Sporting > Alanyaspor - 3.5 milyon euro > Sassuolo - Kiralık
Serdar Aziz - Galatasaray > Fenerbahçe - Bedelsiz
Mbaye Diagne - Kasımpaşa > Galatasaray - 10,00 milyon euro
Zafer Görgen - Manisaspor > Çaykur Rizespor
Stelios Kitsiou - PAOK > Ankaragücü - Kiralık
Tyler Boyd - Vitoria Guimaraes > Ankaragücü - Kiralık
Ante Kulusic - Sheriff > Ankaragücü - Bedelsiz
Cemali Sertel - Eskişehirspor > Başakşehir - 500 bin euro
Gabriel Obertan - Levski Sofia > Büyükşehir Belediye Erzurumspor - 1,70 milyon euro
Hadi Sacko - Leeds United > Ankaragücü - Kiralık
Michal Pazdan - Legia Warszawa > Ankaragücü - Bedelsiz
Musa Nizam - Antalyaspor > Akhisarspor - Bedelsiz
Samuel Eduok - Kasımpaşa > Büyükşehir Belediye Erzurumspor > 400 bin euro
Stipe Perica - Udinese > Kasımpaşa - Kiralık
Hugo Vieira - Yokohama F. Marinos > Sivasspor - Bedelsiz
Victor Moses - Chelsea > Fenerbahçe - Kiralık
Bülent Cevahir - Balıkesirspor > Yeni Malatyaspor - Bedelsiz
Thievy Bifouma - Ankaragücü > Yeni Malatyaspor - Bedelsiz
Lumor - Sporting > Göztepe - Kiralık
Okechukwu Azubuike - Pyramids FC > Çaykur Rizespor - Kiralık
Dario Melnjak - NK Domzale > Çaykur Rizespor - 60 bin euro
Demba Ba - SH Shenhua > Başakşehir - Bedelsiz
Kristian Opseth - Bodo/Glimt > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Chidozie Awaziem - Porto > Çaykur Rizespor - Kiralık
Serkan Kurtuluş - Elazığspor > Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bedelsiz
Edin Cocalic - KV Mechelen > Akhisarspor
Mohamed Abarhoun - Moreirense > Çaykur Rizespor - 250 bin euro
Semih Kaya - Sparta Prag > Galatasaray - Kiralık
Aatif Chahechouhe - Fenerbahçe > Çaykur Rizespor
Sokol Cikalleshi - Osmanlıspor > Akhisarspor
Muhayer Oktay - Fortuna Düsseldorf > Beşiktaş - 210 bin euro
Simone Scuffet - Udinese > Kasımpaşa - Kiralık
Rashad Muhammed - Sarpsborg 08 > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Steven Caulker > Alanyaspor (Boştaydı)
Josef Sural - Sparta Prag > Alanyaspor - 160 bin euro
Fatih Aksoy - Beşiktaş > Sivasspor - Kiralık
Marcao - Chaves > Galatasaray - 4,00 milyon euro
Rajko Rotman - Kayserispor > Akhisarspor - Bedelsiz
Zeki Yavru - Trabzonspor > Akhisarspor - Bedelsiz
Haris Hajradinovic - Osijek > Kasımpaşa - 2,50 milyon euro
Fousseni Diabate - Leicester City > Sivasspor - Kiralık
Pierre Kanstrup - Aarhus > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Prejuce Nakoulma > Çaykur Rizespor (Boştaydı)
Mykola Moroziuk - Dynamo Kiev > Çaykur Rizespor - Kiralık
Yiğithan Güveli - Fenerbahçe > Yeni Malatyaspor - Takas
Serdar Gürler - Huesca > Göztepe - Kiralık - 400 bin euro
Robin Yalçın - Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor - Bedelsiz
Emre Taşdemir - Bursaspor > Galatasaray - Bedelsiz
Leonard Zuta - Rijeka > Konyaspor 400 bin euro
Mustafa Akbaş - Trabzonspor > Yeni Malatyaspor
Barış Alıcı - Fenerbahçe > Yeni Malatyaspor - Kiralık
Aydın Karabulut - Sivasspor > Ankaragücü - Bedelsiz
Nicolas Isimat-Mirin - PSV Eindhoven > Beşiktaş - 350 bin euro
Serdar Taşçı > Başakşehir (Boştaydı)
Sadık Çiftpınar - Yeni Malatyaspor > Fenerbahçe - 750 bin euro
Ozan Tufan - Fenerbahçe > Alanyaspor - Kiralık
Azad Toptik - Stuttgart II > Kasımpaşa
Robinho - Sivasspor > Başakşehir - 2,00 milyon euro
Tobias Heintz - Sarpsborg 08 > Kasımpaşa - 800 bin euro
Burak Yilmaz - Trabzonspor > Beşiktaş - 1,36 milyon euro
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