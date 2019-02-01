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Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)

Giriş: 01.02.2019 - 11:23 | Güncelleme:  

Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 devre arası transfer dönemi sona erdi. Transferin özellikle son günlerinde takımlar coştu. İşte gerçekleşen tüm transferler...

  • 1 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    1 | 83

    (VERİLER TRANSFERMARKT'TAN ALINMIŞTIR)

    Samed Kaya - Göztepe > Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kiralık

  • 2 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    2 | 83

    Karim Hafez - Wadi Degla > Kasımpaşa - Kiralık

  • 3 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    3 | 83

    Oscar Scarione - Göztepe > Ankaragücü

  • 4 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    4 | 83

    Zaur Sadaev - Akhmat Grozny > Ankaragücü - Kiralık

  • 5 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    5 | 83

    Christian Luyindama - Standard Liege > Galatasaray - Kiralık - 3,00 milyon euro

  • 6 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    6 | 83

    Shinji Kagawa - Borussia Dortmund > Beşiktaş - Kiralık

  • 7 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    7 | 83

    Joel Obi - Chievo Verona > Alanyaspor - Kiralık

  • 8 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    8 | 83

    Miha Zajc - Empoli - 6,50 milyon euro

     

  • 9 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    9 | 83

    Salih Uçan - Fenerbahçe - Empoli (Zajc karşılığında)

  • 10 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    10 | 83

    Şeref Can Büyük - Le Havre > Yeni Malatyaspor

  • 11 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    11 | 83

    Wilfred Moke - Konyaspor > Ankaragücü - Bedelsiz

  • 12 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    12 | 83

    Aboubakar Kamara - Fulham > Yeni Malatyaspor - Kiralık

  • 13 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    13 | 83

    Dever Orgill - Wolfsberger > Ankaragücü

  • 14 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    14 | 83

    Fredy - Belenenses > Antalyaspor

  • 15 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    15 | 83

    Tolgay Arslan - Beşiktaş > Fenerbahçe - 3,20 milyon euro

  • 16 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    16 | 83

    Konstantinos Mitroglou - Marsilya > Galatasaray - Kiralık

  • 17 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    17 | 83

    Amilton - Desportivo Aves > Antalyaspor - Kiralık

  • 18 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    18 | 83

    Özer Hurmacı - Büyükşehir Belediye Erzurumspor > Sivasspor - Bedelsiz

     

  • 19 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    19 | 83

    Ali Çamdalı - Çaykur Rizespor > Konyaspor - Bedelsiz

     

  • 20 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    20 | 83

    Fedor Kudryashov - Rubin Kazan > Başakşehir - Bedelsiz

  • 21 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    21 | 83

    Hector Canteros - Flamengo > Ankaragücü - Bedelsiz

  • 22 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    22 | 83

    Cebrail Karayel - Şanlıurfaspor > Ankaragücü - Bedelsiz

  • 23 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    23 | 83

     

    Tarık Çamdal - Galatasaray > Antalyaspor - Bedelsiz

  • 24 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    24 | 83

    Merih Demiral - Sporting > Alanyaspor - 3.5 milyon euro > Sassuolo - Kiralık

     

  • 25 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    25 | 83

    Serdar Aziz - Galatasaray > Fenerbahçe - Bedelsiz

  • 26 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    26 | 83

    Mbaye Diagne - Kasımpaşa > Galatasaray - 10,00 milyon euro

  • 27 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    27 | 83

    Zafer Görgen - Manisaspor > Çaykur Rizespor

  • 28 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    28 | 83

    Stelios Kitsiou - PAOK > Ankaragücü - Kiralık

     

  • 29 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    29 | 83

    Tyler Boyd - Vitoria Guimaraes > Ankaragücü - Kiralık

  • 30 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    30 | 83

    Ante Kulusic - Sheriff > Ankaragücü - Bedelsiz

  • 31 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    31 | 83

    Cemali Sertel - Eskişehirspor > Başakşehir - 500 bin euro

     

  • 32 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    32 | 83

    Gabriel Obertan - Levski Sofia > Büyükşehir Belediye Erzurumspor - 1,70 milyon euro

  • 33 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    33 | 83

    Hadi Sacko - Leeds United > Ankaragücü - Kiralık

     

  • 34 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    34 | 83

    Michal Pazdan - Legia Warszawa > Ankaragücü - Bedelsiz

  • 35 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    35 | 83

    Musa Nizam - Antalyaspor > Akhisarspor - Bedelsiz

  • 36 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    36 | 83

    Samuel Eduok - Kasımpaşa > Büyükşehir Belediye Erzurumspor > 400 bin euro

     

  • 37 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    37 | 83

    Stipe Perica - Udinese > Kasımpaşa - Kiralık

     

  • 38 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    38 | 83

    Hugo Vieira - Yokohama F. Marinos > Sivasspor - Bedelsiz

     

  • 39 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    39 | 83

    Victor Moses - Chelsea > Fenerbahçe - Kiralık

  • 40 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    40 | 83

    Bülent Cevahir - Balıkesirspor > Yeni Malatyaspor - Bedelsiz

  • 41 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    41 | 83

    Thievy Bifouma - Ankaragücü > Yeni Malatyaspor - Bedelsiz

  • 42 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    42 | 83

    Lumor - Sporting > Göztepe - Kiralık

  • 43 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    43 | 83

    Okechukwu Azubuike - Pyramids FC > Çaykur Rizespor - Kiralık

  • 44 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    44 | 83

    Dario Melnjak - NK Domzale > Çaykur Rizespor - 60 bin euro

  • 45 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    45 | 83

    Demba Ba - SH Shenhua > Başakşehir - Bedelsiz

  • 46 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    46 | 83

    Kristian Opseth - Bodo/Glimt > Büyükşehir Belediye Erzurumspor

  • 47 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    47 | 83

    Chidozie Awaziem - Porto > Çaykur Rizespor - Kiralık

  • 48 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    48 | 83

    Serkan Kurtuluş - Elazığspor > Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bedelsiz

     

  • 49 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    49 | 83

    Edin Cocalic - KV Mechelen > Akhisarspor

     

  • 50 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    50 | 83

    Mohamed Abarhoun - Moreirense > Çaykur Rizespor - 250 bin euro

  • 51 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    51 | 83

    Semih Kaya - Sparta Prag > Galatasaray - Kiralık

  • 52 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    52 | 83

    Aatif Chahechouhe - Fenerbahçe > Çaykur Rizespor

     

  • 53 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    53 | 83

    Sokol Cikalleshi - Osmanlıspor > Akhisarspor

  • 54 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    54 | 83

    Muhayer Oktay - Fortuna Düsseldorf > Beşiktaş - 210 bin euro

  • 55 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    55 | 83

    Simone Scuffet - Udinese > Kasımpaşa - Kiralık

  • 56 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    56 | 83

    Rashad Muhammed - Sarpsborg 08 > Büyükşehir Belediye Erzurumspor

     

  • 57 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    57 | 83

    Steven Caulker > Alanyaspor (Boştaydı)

  • 58 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    58 | 83

    Josef Sural - Sparta Prag > Alanyaspor - 160 bin euro

  • 59 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    59 | 83

    Fatih Aksoy - Beşiktaş > Sivasspor - Kiralık

  • 60 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    60 | 83

    Marcao - Chaves > Galatasaray - 4,00 milyon euro

     

  • 61 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    61 | 83

    Rajko Rotman - Kayserispor > Akhisarspor - Bedelsiz

  • 62 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    62 | 83

    Zeki Yavru - Trabzonspor > Akhisarspor - Bedelsiz

  • 63 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    63 | 83

    Haris Hajradinovic - Osijek > Kasımpaşa - 2,50 milyon euro

     

  • 64 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    64 | 83

    Fousseni Diabate - Leicester City > Sivasspor - Kiralık

     

  • 65 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    65 | 83

    Pierre Kanstrup - Aarhus > Büyükşehir Belediye Erzurumspor

  • 66 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    66 | 83

    Prejuce Nakoulma > Çaykur Rizespor (Boştaydı)

  • 67 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    67 | 83

    Mykola Moroziuk - Dynamo Kiev > Çaykur Rizespor - Kiralık

  • 68 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    68 | 83

     

    Yiğithan Güveli - Fenerbahçe > Yeni Malatyaspor - Takas

  • 69 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    69 | 83

    Serdar Gürler - Huesca > Göztepe - Kiralık - 400 bin euro

     

  • 70 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    70 | 83

    Robin Yalçın - Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor - Bedelsiz

  • 71 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    71 | 83

    Emre Taşdemir - Bursaspor > Galatasaray - Bedelsiz

  • 72 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    72 | 83

    Leonard Zuta - Rijeka > Konyaspor 400 bin euro

  • 73 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    73 | 83

    Mustafa Akbaş - Trabzonspor > Yeni Malatyaspor

     

  • 74 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    74 | 83

    Barış Alıcı - Fenerbahçe > Yeni Malatyaspor - Kiralık

  • 75 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    75 | 83

    Aydın Karabulut - Sivasspor > Ankaragücü - Bedelsiz

     

  • 76 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    76 | 83

    Nicolas Isimat-Mirin - PSV Eindhoven > Beşiktaş - 350 bin euro

     

  • 77 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    77 | 83

    Serdar Taşçı > Başakşehir (Boştaydı)

  • 78 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    78 | 83

    Sadık Çiftpınar - Yeni Malatyaspor > Fenerbahçe - 750 bin euro

  • 79 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    79 | 83

    Ozan Tufan - Fenerbahçe > Alanyaspor - Kiralık

  • 80 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    80 | 83

    Azad Toptik - Stuttgart II > Kasımpaşa

  • 81 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    81 | 83

    Robinho - Sivasspor > Başakşehir - 2,00 milyon euro

  • 82 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    82 | 83

    Tobias Heintz - Sarpsborg 08 > Kasımpaşa - 800 bin euro

     

  • 83 Süper Lig'de gerçekleşen transferler (Devre arası biten transferler)
    83 | 83

    Burak Yilmaz - Trabzonspor > Beşiktaş - 1,36 milyon euro

     

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