Süper Lig'de golcülerin 2025 yılı performansları

2025'TE ZİRVEDE OSIMHEN

Gerek şampiyonluk gerekse de Avrupa yolunda yarış halinde olan takımları attıkları gollerle santrforları öne çıkarıyor. Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, 2025 yılının ilk 4 ayında attığı 12 golle, ligde ilk 6’da bulunan takımların santrforları arasında en başarılı istatistiğe sahip futbolcu oldu.

Ayrıca toplamda 21 golü olan Osimhen, gol krallığı yarışında da zirvenin sahibi.