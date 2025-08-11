Habertürk
Habertürk
        Süper Lig'de haftanın panoraması! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de haftanın panoraması!

        Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası sona erdi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 23:54 Güncelleme: 11.08.2025 - 23:54
        Süper Lig'de haftanın panoraması!
        Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maçları tamamlandı.

        Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, taraftarının önünde ligin yeni ekibi Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

        Avrupa'da maçlara çıkan Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in müsabakaları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ertelendi.

        Haftanın açılış mücadelesinde ise son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü.

        KONYASPOR LİDER

        Galatasaray gibi deplasmanda kazanan diğer iki ekip de rakiplerini 3 farkla geçti. Göztepe, Çaykur Rizespor'u Rize'de 3-0'lık skorla mağlup ederken, TÜMOSAN Konyaspor da İstanbul'da ikas Eyüpspor'u 4-1 yendi.

        Konyaspor, aldığı bu galibiyette ilk haftayı lider tamamladı.

        Samsunspor evinde Gençlerbirliği'ni, Hesap.com Antalyaspor da taraftarı önünde Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorlarla mağlup etti.

        Ligde oynanan 6 maçta da beraberlik çıkmadı.

        SONUÇLAR

        Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        Gaziantep FK-Galatasaray: 0-3

        Samsunspor-Gençlerbirliği: 2-1

        Hesap.com Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1

        Çaykur Rizespor-Göztepe: 0-3

        ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-4

        Trabzonspor-Kocaelispor: 1-0

        Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Ertelendi

        Kayserispor-Beşiktaş: Ertelendi

        Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Ertelendi

        PUAN DURUMU

        Ligde 1. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

        O G B M A Y AV P
        1.TÜMOSAN KONYASPOR 1 1 0 0 4 1 3 3
        2.GALATASARAY 1 1 0 0 3 0 3 3
        3.GÖZTEPE 1 1 0 0 3 0 3 3
        4.HESAP.COM ANTALYASPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
        5.SAMSUNSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
        6.TRABZONSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
        7.BEŞİKTAŞ 0 0 0 0 0 0 0 0
        8.CORENDON ALANYASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
        9.FATİH KARAGÜMRÜK 0 0 0 0 0 0 0 0
        10.FENERBAHÇE 0 0 0 0 0 0 0 0
        11.KAYSERİSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
        12.RAMS BAŞAKŞEHİR 0 0 0 0 0 0 0 0
        13.GENÇLERBİRLİĞİ 1 0 0 1 1 2 -1 0
        14.KASIMPAŞA 1 0 0 1 1 2 -1 0
        15.KOCAELİSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
        16.İKAS EYÜPSPOR 1 0 0 1 1 4 -3 0
        17.ÇAYKUR RİZESPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
        18.GAZİANTEP FK 1 0 0 1 0 3 -3 0

        2. HAFTA

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

        15 Ağustos Cuma:

        21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük (RAMS Park)

        16 Ağustos Cumartesi:

        19.00 Kacaelispor-Samsunspor (Kocaeli)

        21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)

        21.30 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)

        17 Ağustos Pazar:

        19.00 Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor (Eryaman)

        19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        21.30 Beşiktaş-ikas Eyüpspor (Tüpraş)

        21.30 RAMS Başakşehir-Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

        18 Ağustos Pazartesi:

        21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

