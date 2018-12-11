Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, sezonun ilk yarısını lider tamamlamayı garantiledi. En yakın takipçileri Kasımpaşa ve Antalyaspor'un 7 puan önünde bulunan turuncu-lacivertliler, Süper Lig'de üst üste 3. kez sezonun ilk yarısını zirvede tamamlamayı başardı.
Abdullah Avcı'nın ekibi, Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray'ın ise 8 puan önünde zirvede yer alıyor. İstanbul ekibi, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış ekiplerden Bursaspor'un 14 puan önünde bulunurken, 14 puana sahip Fenerbahçe'nin ise iki katından fazla puana 15. haftada ulaştı.
SON 5 SEZONDAKİ EN BÜYÜK FARK
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de ilk 15 haftalar itibarıyla, son 5 sezonda ikinci sıradaki takipçisiyle en büyük farkı yakalayan takım da oldu.
Kasımpaşa ve Antalyaspor'un 7 puan önünde zirvede yer alan turuncu-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda Beşiktaş'ın 9 puan önünde yer alan Fenerbahçe'den sonra 15 haftada rakibiyle en fazla puan farkı yakalayan takım olmayı başardı.
|Sezon
|Hafta
|Lider
|Puan
|İkinci
|Puan
|Fark
|2018-2019
|15
|Medipol Başakşehir
|33
|Kasımpaşa
|26
|7
|2017-2018
|15
|Galatasaray
|32
|Medipol Başakşehir
|30
|2
|2016-2017
|15
|Medipol Başakşehir
|35
|Beşiktaş
|32
|3
|2015-2016
|15
|Beşiktaş
|35
|Fenerbahçe
|34
|1
|2014-2015
|15
|Beşiktaş
|35
|Fenerbahçe
|33
|2
|2013-2014
|15
|Fenerbahçe
|38
|Beşiktaş
|29
|9
8. KEZ GOL YEMEDEN KAZANDI
MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek bu sezon 10. galibiyetini elde eden Medipol Başakşehir, bu maçlarda kalesini de gole kapattı. Turuncu-lacivertli ekip, bu sezon kazandığı 10 maçın 8'inde kalesinde gol görmedi.
Medipol Başakşehir, bu sezon kazandığı 10 maçta tam 18 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise yalnızca 2 gol gördü. İstanbul temsilcisine kazandığı maçlarda Akhisarspor ve Çaykur Rizespor 1'er gol atmayı başardı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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