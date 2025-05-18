Süper Lig'de küme düşen üçüncü takım Sivasspor!

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Reeder Samsunspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Sivasspor bitime iki hafta kala küme düştü.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasını bay geçecek olan Net Global Sivasspor, ligin 38. ve son haftada Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Daha önce Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor, veda eden diğer iki takım olmuştu.

Trendyol Süper Lig'e veda edecek olan 4. ve son takım, kalan 2 haftanın ardından belli olacak.