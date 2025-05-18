Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Süper Lig'de küme düşen üçüncü takım Sivasspor! - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Süper Lig'de küme düşen üçüncü takım Sivasspor!

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Samsunspor'a 1-0 kaybeden Sivasspor, 2024-2025 sezonunda küme düşen üçüncü takım oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 21:02 Güncelleme: 18.05.2025 - 21:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de küme düşen üçüncü takım Sivasspor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Reeder Samsunspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Sivasspor bitime iki hafta kala küme düştü.

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasını bay geçecek olan Net Global Sivasspor, ligin 38. ve son haftada Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

        Daha önce Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor, veda eden diğer iki takım olmuştu.

        Trendyol Süper Lig'e veda edecek olan 4. ve son takım, kalan 2 haftanın ardından belli olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçime gidileceğini açıkladı!
        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçime gidileceğini açıkladı!
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması!
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        İngilizlerden flaş iddia: Ronaldo, Beşiktaş'a gidebilir!
        İngilizlerden flaş iddia: Ronaldo, Beşiktaş'a gidebilir!
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?