Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendı! İşte favori takım...
Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın tamamlanmasıyla şampiyonluk oranları güncellendi. İşte favori takım ve yeni şampiyonluk oranları...
Giriş: 20.08.2024 - 18:51 Güncelleme: 20.08.2024 - 18:51
1
BODRUM FK - 2000
2
EYÜPSPOR - 1500
3
GÖZTEPE - 1500
4
KONYASPOR - 1500
5
HATAYSPOR - 1000
6
KAYSERİSPOR - 1000
7
SAMSUNSPOR - 750
8
ANTALYASPOR - 750
9
ADANA DEMİRSPOR - 750
10
GAZİANTEP FK - 500
11
ÇAYKUR RİZESPOR - 500
12
ALANYASPOR - 500
13
KASIMPAŞA - 250
14
SİVASSPOR - 200
15
BAŞAKŞEHİR - 67
16
TRABZONSPOR - 67
17
BEŞİKTAŞ - 5.50
18
GALATASARAY - 2.00