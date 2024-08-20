Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendı! İşte favori takım... - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendı! İşte favori takım...

        Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın tamamlanmasıyla şampiyonluk oranları güncellendi. İşte favori takım ve yeni şampiyonluk oranları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 18:51 Güncelleme: 20.08.2024 - 18:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BODRUM FK - 2000

        2

        EYÜPSPOR - 1500

        3

        GÖZTEPE - 1500

        4

        KONYASPOR - 1500

        5

        HATAYSPOR - 1000

        6

        KAYSERİSPOR - 1000

        7

        SAMSUNSPOR - 750

        8

        ANTALYASPOR - 750

        9

        ADANA DEMİRSPOR - 750

        10

        GAZİANTEP FK - 500

        11

        ÇAYKUR RİZESPOR - 500

        12

        ALANYASPOR - 500

        13

        KASIMPAŞA - 250

        14

        SİVASSPOR - 200

        15

        BAŞAKŞEHİR - 67

        16

        TRABZONSPOR - 67

        17

        BEŞİKTAŞ - 5.50

        18

        GALATASARAY - 2.00

        19

        FENERBAHÇE - 1.90

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        20 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        20 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Bodrum'daki sır cinayetlerde 4 tutuklama!
        Bodrum'daki sır cinayetlerde 4 tutuklama!
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        AB'den Tesla kararı
        AB'den Tesla kararı
        Özür diledi iddiası!
        Özür diledi iddiası!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!