Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi! İşte o sıralama...
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında lider Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Zirve yarışındaki bir diğer takım Fenerbahçe ise evinde Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe'nin maç eksiğiyle birlikte zirvede puan farkı 9 oldu. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte yeni sıralama...
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta geride kalırken, lider Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 9 oldu.
Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.
İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...
19- ADANA DEMİRSPOR: 5 PUAN
18- HATAYSPOR: 19 PUAN
17- SİVASSPOR: 37 PUAN
16- KAYSERİSPOR: 38 PUAN
15- BODRUM FK: 38 PUAN
14- ALANYASPOR: 42 PUAN
13- KONYASPOR: 44 PUAN
12- ÇAYKUR RİZESPOR: 45 PUAN
11- ANTALYASPOR: 46 PUAN
10- KASIMPAŞA: 48 PUAN
9- GÖZTEPE: 49 PUAN
8- BAŞAKŞEHİR: 50 PUAN
7- TRABZONSPOR: 50 PUAN
6- GAZİANTEP FK: 51 PUAN
5- EYÜPSPOR: 56 PUAN
4- BEŞİKTAŞ: 62 PUAN
3- SAMSUNSPOR: 64 PUAN
2- FENERBAHÇE: 88 PUAN
Şampiyonluk ihtimali %9,6