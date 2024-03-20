Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Süper Lig'de zirvede: Galatasaray savunması duvar ördü! - Galatasaray Haberleri

        Süper Lig'de zirvede: Galatasaray savunması duvar ördü!

        Galatasaray, bu sezon savunmadaki başarısıyla dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar, 30 lig maçında kalesinde 20 gol görerek bu alanda zirvede yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 13:12 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray, lige verilen milli araya 81 puanla liderlik koltuğunda girdi.

        2

        Sarı kırmızılılar, ligde oynadığı 30 maçta 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

        3

        Okan Buruk'un ekibi, 30 karşılaşmada kalesinde 20 gol gördü.

        4

        Sarı kırmızılılar, bu istatistiğiyle diğer ekiplerin önünde zirvede yer aldı.

        5

        Okan Buruk'un öğrencileri, 11 mücadelede birer, 3 maçta ikişer ve 1 karşılaşmada ise 3 gol yedi.

        6

        Galatasaray, ligde oynadığı 30 maçın 15'inde kalesini gole kapatmayı başardı.

        7

        Gol yenmeyen karşılaşmaların 6'sında stoper ikilisinde Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson yer aldı.

        8

        Davinson Sanchez ile Victor Nelsson, 4 mücadelede rakiplerinin gol atmasına izin vermedi.

        9

        Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez tandemi de iki maçta kaleyi gole kapattı.

        10

        Galatasaray, Kaan Ayhan'ın; Sanchez, Nelsson ve Abdülkerim ile partner olduğu 3 karşılaşmayı da gol yemeden kazandı.

        11

        Galatasaray, ligde üç puanlı sisteme geçilen 1987 - 1988'dan bu yana en az gol yediği sezonu geçiriyor.

        12

        Sarı kırmızılılar, daha önce 1992 - 1993 sezonunda Karl Heinz Feldkamp yönetiminde 30 maçta kalesinde 21 gol görmüştü.

        13
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'ta faciadan dönüldü!
        Beşiktaş'ta faciadan dönüldü!
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Kuzey Kore lideri bir kez daha silah denetledi
        Kuzey Kore lideri bir kez daha silah denetledi
        Anne babalar dikkat! 5 aylık bebek boğularak öldü!
        Anne babalar dikkat! 5 aylık bebek boğularak öldü!
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Cep telefonlarına uzun süre bakmak çocuklarda körlüğe yol açabilir
        Cep telefonlarına uzun süre bakmak çocuklarda körlüğe yol açabilir
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        30 yıl sonra buldu
        30 yıl sonra buldu
        Oruç açarken hangisi tercih edilmeli? Su, hurma ya da zeytin...
        Oruç açarken hangisi tercih edilmeli? Su, hurma ya da zeytin...
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
        Kadın öğretmen trafikte hemcinsini dövdü!
        Kadın öğretmen trafikte hemcinsini dövdü!
        PFDK sevkleri neden erteledi?
        PFDK sevkleri neden erteledi?
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Motosiklet satışları otomobili solladı
        Motosiklet satışları otomobili solladı