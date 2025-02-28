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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 5 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 22:05 Güncelleme: 28.02.2025 - 22:05
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        Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi!
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        TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 3. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle Süper Lig ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor, PFDK'ye sevk edildi.

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" sebebiyle disipline gönderildi.

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