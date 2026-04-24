Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun en kritik virajlarından biri dönülüyor. Süper Lig'de bitime az bir süre kala, futbolseverlerin gözü kulağı Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi. Peki Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ezeli rekabette şampiyonluk ipini kimin göğüsleyeceği merak konusu olurken, kritik karşılaşma öncesi heyecan giderek artıyor. Türk futbolunun iki köklü kulübü, 26 Nisan 2026 Pazar günü kozlarını paylaşacak. Galatasaray’ın ev sahipliğinde RAMS Park’ta oynanacak dev mücadelenin başlama saati ise 20.00 olarak açıklandı.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Süper Lig’de dev derbi heyecanı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Büyük karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.