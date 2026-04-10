Süper Lig Fikstürü: Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de 29. haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligin sonlarına yaklaşırken ilk 3'e girme şansını zora sokan Beşiktaş için hedef mutlak galibiyet. Antalyaspor ise küme düşme hattından uzaklaşmak için sahaya çıkacak. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde.
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor’u karşı karşıya getirecek mücadelede düdüğü Adnan Deniz Kayatepe çalacak.
Zorlu müsabaka, futbolseverler tarafından beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. İki ekip de kritik haftaya üç puan hedefiyle çıkarken, maçın temposunun yüksek olması bekleniyor.