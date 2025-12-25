Habertürk
Habertürk
        Beşiktaş'ın Süper Lig'deki ilk yarı performansı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş’ın Süper Lig’deki ilk yarı performansı!

        Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Beşiktaş'ın en çok süre alan futbolcusu 14 maçta bin 196 dakika sahada kalan Wilfred Ndidi oldu. Siyah-beyazlılarda en golcü oyuncu olarak da 7 golle Tammy Abraham ön plana çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 10:20 Güncelleme: 25.12.2025 - 10:20
        Beşiktaş'ın Süper Lig'deki ilk yarı performansı!
        Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı geçtiğimiz gün oynanan 17. hafta müsabakalarıyla tamamlandı.

        Beşiktaş da ligde çıktığı 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 29 puanla ilk yarıyı 5. basamakta tamamladı. Rakip ağları 30 kez sarsan siyah-beyazlı takım, filelerinde ise 22 gole engel olamadı.

        OLE GUNNAR SOLSKJAER SADECE 1 MAÇA ÇIKTI

        Sezona Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turunda Shakhtar Donetsk'e elenince Konferans Ligi elemelerinde mücadele etmeye başladı. 3. Eleme Turu'nda St Patrick'i geçen Kartal, play-off'ta ise İsviçre temsilcisi Lausanne ile eşleşti.

        Lausanne maçları öncesi Süper Lig'de sezonun ilk müsabakasında Solskjaer idaresindeki Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

        Bu karşılaşmanın ardından Lausanne deplasmanına giden Kara Kartal, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. 1 hafta sonra Dolmabahçe'de oynanan rövanş mücadelesinde 1-0 mağlup olarak Avrupa defterini erken kapayan siyah-beyazlılarda Ole Gunnar Solskjaer ile de yol ayrımına gidildi.

        Solskjaer'den sonra Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi başladı.

        BÜYÜK MAÇLARI KAZANAMADI

        Siyah-beyazlı takım, bu sezon Galatasaray ve Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşırken, Fenerbahçe'yi de Dolmabahçe'de ağırladı.

        Galatasaray karşılaşmasının 12. dakikasında Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, rakibi 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe maçına da hızlı başlayan ve 2-0 öne geçen Kara Kartal, hakem son düdüğü çaldığında 3-2 kaybeden taraftı. Son olarak da Trabzonspor'a konuk olan siyah-beyazlı ekip, 3-1 öne geçmesine rağmen 3-3 beraberlikle 1 puana razı oldu.

        KALESİNİ GOLE KAPATMAKTA ZORLANDI

        Süper Lig'de oynadığı 17 müsabakada ağlarında 22 gol gören Kara Kartal, kalesini gole kapatmakta zorlandı. Söz konusu karşılaşmaların 13'ünde rakiplerine gol izni veren siyah-beyazlı ekibin sadece 4 maçta ağları havalanmadı.

        Beşiktaş, galip geldiği Kayserispor (4-0), Konyaspor (2-0), Fatih Karagümrük (2-0) ve Çaykur Rizespor (1-0) mücadelelerinde gol yemedi.

        ÖNE GEÇTİĞİ 6 MAÇTA SKORU KORUYAMADI

        Kara Kartal, sezonun ilk yarısında öne geçtiği 6 maçta skoru koruyamadı. Seyrantepe'de oynanan Galatasaray derbisinde Abraham'ın golüyle 1-0'lık üstünlüğü ele geçiren siyah-beyazlılar, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

        Dolmabahçe'de yapılan Gençlerbirliği müsabakasında da 47. dakikada Cengiz Ünder'le 1-0'ı yakalayan Beşiktaş, son düdük çaldığında 2-1 mağlup olan taraftı.

        Kasımpaşa deplasmanında ise 5. dakikada perdeyi yine Cengiz Ünder açarken, maçın skorunu belirleyen golü 33. dakikada Claudio Winck kaydetti.

        Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarım saatinde 2-0'lık üstünlüğü sağlayan Beşiktaş, çıkan kırmızı kartlar sonrası skoru ve oyunu koruyamayarak derbiyi 3-2 kaybetti.

        Tüpraş Stadyumu'ndaki Samsunspor müsabakasında Cengiz Ünder'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Kartal, bu kez Cherif Ndiaye'nin golüne engel olamadı.

        Son olarak da 16. haftada oynanan Trabzonspor mücadelesinde dakikalar 22'yi gösterdiğinde tabelada 2-0 önde olan Beşiktaş, yine çıkan bir kırmızı kart sonrası 3-3'lük skorla 1 puana razı oldu.

        DIŞ SAHADA DAHA ÇOK PUAN TOPLADI

        Beşiktaş, ligin ilk yarısında elde ettiği 29 puanın 15'ini dış daha maçlarında aldı. 17 haftada 9 kez rakiplerine konuk olan Kartal; 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

        Bu müsabakalarda 16 gol kaydeden siyah-beyazlı takım, 11 golü filelerinde gördü.

        Tüpraş Stadyumu'nda ise 8 maç oynayan Beşiktaş, 4 kez 3 puana uzanırken, 2'şer kez de beraberlik ve yenilgi aldı.

        Siyah-beyazlı futbolseverler Dolmabahçe'de 14 defa gol sevinci yaşarken, deplasmanda olduğu gibi yine 11 gol yenildi.

        30 FUTBOLCU GÖREV ALDI

        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in ilk devresinde oynanan 17 müsabakada 30 farklı oyuncuya görev verdi.

        Bu oyuncular arasında 1'er kez forma giyen Emrecan Terzi, Ernest Muçi ve Tayyip Talha Sanuç ile 2 mücadelede görev yapan Joao Mario takımdan ayrılan isimler oldu.

        EN ÇOK SÜRE ALAN NDİDİ

        Beşiktaş'ta ligin ilk yarısında 17 maçın tamamında forma giyen Tammy Abraham, siyah-beyazlıların en istikrarlı oyuncusu oldu.

        Abraham'ı, 14'er mücadeleyle Rashica, Ndidi ve Orkun Kökçü izledi.

        Kartal'da en fazla süre alan isim olarak ise Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi ön plana çıktı. Ndidi, 14 karşılaşmada bin 196 dakika süre aldı.

        Yıldız futbolcuyu, bin 165 dakika ile Abraham takip etti. Orkun Kökçü de bin 159 dakika siyah-beyazlı formayı terletti.

        EN GOLCÜ OYUNCU ABARAHAM

        Kara Kartal'ın sezonun ilk yarısında attığı 30 gol 10 farklı futbolcudan geldi. Siyah-beyazlıların, ligdeki en skorer ismi 7 golle Tammy Abraham oldu. Abraham'ı 5 golle Rafa Silva takip etti.

        El Bilal Toure ve Cengiz Ünder 4'er kez rakip fileleri havalandırırken, Vaclav Cerny ile Jota Silva da 3 kez gol sevinci yaşadı.

        Emirhan Topçu, Milot Rashica, Wilfred Ndidi ve Tiago Djalo'nun 1'er golü bulunuyor.

        EN TECRÜBELİSİ MERT GÜNOK, EN GENCİ MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU

        Sezonun ilk yarısında siyah-beyazlı takımda görev yapan futbolcular arasında en tecrübelisi Mert Günok oldu. 36 yaşındaki Günok, 8 maçta 720 dakika sahada kaldı.

        Beşiktaş'ta ilk yarıda forma giyen oyuncular arasında en gençler ise 18 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu oldu. Mustafa 4 karşılaşmada 85 dakika top koşturdu.

        3 KIRMIZI KART ÇIKTI

        Beşiktaşlı futbolcular, 17 karşılaşmada 3 kez kırmızı kart gördü. Ligin 5. haftasında siyah-beyazlıların sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği mücadelenin 90. dakikasında Orkun Kökçü, hakem Alper Akarsu tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.

        Tüpraş Stadyumu'nda 11. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinde ise yine Orkun Kökçü, 26. dakikada bir kez daha kırmızıyla cezalandırıldı.

        Söz konusu mücadelede Teknik Direktör Sergen Yalçın da kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

        Son olarak 16. hafta müsabakasındaki Trabzonspor deplasmanında El Bilal Toure, 38. dakikada kırmızı kart görerek takımını sahada 1 kişi eksik bıraktı.

