Süper Lig'in isim sponsoru belli oldu!

Futbolda Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsoru Trendyol olacak Futbolda yeni sezon öncesinde Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsoru belirsizliği sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu, ülkenin en üst iki seviye futbol ligi için e-ticaret platformu Trendyol ile isim sponsorluğu anlaşması imzalanacağını duyurdu