Süper Lig Kulüplerin harcama limitleri belli oldu!

Kulüplerin Süper Lig'de 2019-2020 sezonu harcama limitleri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada Kulüp Lisans Kurulu'nun 2 Eylül 2019 tarihli toplantısında harcama limitlerinin belirlediğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray 368.811.670 TL, Beşiktaş 256.534.570 TL, Fenerbahçe 206.439.081 TL, Başakşehir 149.509.198 TL, Rizespor'dan 120.043.166 TL, Yeni Malatyaspor ise 96.161.041 TL harcayabilecek.