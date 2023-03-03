Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Süper Lig maçlarının iki hafta boyunca şifresiz yayınlanacağını duyurmuştu. Yaşanan bu gelişmeninin ardından futbolseverler, "Süper Lig maçları ücretsiz mi, şifresiz hangi kanalda yayınlanacak? TOD TV nasıl üye olunur, nasıl şifresi maç izlenir? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte TOD TV hakkında tüm merak edilenler...