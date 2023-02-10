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Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF açıkladı: Süper Lig ne zaman devam edecek?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu, Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler nedeniyle durduruldu. Milletimizi derinden yaralayan olay sonrası, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önemli bir açıklama yaptı. İşte, Süper Lig'in yeniden başlangıç tarihi ile ilgili bilgiler...

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  • Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF açıkladı: Süper Lig ne zaman devam edecek? Süper Lig maçları hangi tarihte oynanacak? Ara transfer ne zaman bitecek?

    Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna 22. hafta itibariyle bir süre ara verildi. Çetin bir yarışın verildiği ligde maçların yeniden ne zaman oynanacağı, devre arası transfer döneminin ne zaman biteceği ve son duruma ilişkin tüm ayrıntıları derledik!
  • Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF açıkladı: Süper Lig ne zaman devam edecek? Süper Lig maçları hangi tarihte oynanacak? Ara transfer ne zaman bitecek?

    SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    TFF tarafından yapılan açıklamada;

    6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle Cumhurbaşkanlığı kararıyla yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Söz konusu depremler sonucu ne yazık ki büyük can kayıpları yaşadık. Birçok yaralımız ve hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyen birçok vatandaşımız mevcut.

    Bu sebeplerle, tüm ülkemizi derin bir üzüntüye boğan bu deprem felaketinin ardından 07.02.2023 ve 12.02.2023 tarihleri arasında oynanması planlanan tüm profesyonel ve amatör müsabakalar Federasyonumuz tarafından ertelenmiştir.
  • Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF açıkladı: Süper Lig ne zaman devam edecek? Süper Lig maçları hangi tarihte oynanacak? Ara transfer ne zaman bitecek?

    10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır.

    Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Hangikredi Ümraniyespor - Adana Demirspor, Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe - Arabam.com Konyaspor müsabakalarının 21-22-23 Şubat tarihlerinde oynanması planlanmaktadır.
  • Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF açıkladı: Süper Lig ne zaman devam edecek? Süper Lig maçları hangi tarihte oynanacak? Ara transfer ne zaman bitecek?

    Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Eyüpspor - Bodrumspor müsabakasının 7-8-9 Mart tarihlerinden birinde oynanması planlanmaktadır. Buna istinaden bu takımlarımızın 27. hafta müsabakaları yeniden düzenlenecektir.

    TFF 2. Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Çarşamba günü oynanması gerekirken ertelenen müsabakalar 1 Mart Çarşamba günü oynanacaktır. Buna istinaden TFF 2. Lig'in 26. ve 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır.

    Erteleme maçları sebebiyle Spor Toto Süper Lig'in 24. ve 25. hafta müsabakaları ile Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır.

    Liglere ilişkin diğer düzenlemeler ve netleşen tarihler daha sonra ilan edilecektir.
  • Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF açıkladı: Süper Lig ne zaman devam edecek? Süper Lig maçları hangi tarihte oynanacak? Ara transfer ne zaman bitecek?

    SÜPER LİG'DE ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

    Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş depremi nedeniyle ara transfer dönemini uzattı.

    TFF tarafından yapılan açıklamada; "Federasyonumuz tarafından 06 Şubat 2023 tarihinde FIFA'ya yapılan resmi başvurumuz bugün itibarıyla onaylanarak, 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi 18 Şubat 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

    Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

    Türkiye Futbol Federasyonu" ifadeleri kullanıldı.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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