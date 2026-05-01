Süper Lig ne zaman bitiyor? 2025-26 Trendyol Süper Lig son maç tarihi
Süper Lig 2025-2026 sezonunun ne zaman sona ereceği, şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattındaki rekabet kadar futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre Süper Lig'de sezonun bitiş tarihi belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman bitiyor? İşte 2025-26 Trendyol Süper Lig son maç tarihi
Giriş: 01 Mayıs 2026 - 20:48
Süper Lig’de sezonun son haftalarına girilirken, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından puan farkı iyice açıldı ve sarı-kırmızılılar şampiyonluk için artık geri sayıma geçti. Ocak ayında başlayan ikinci yarının ardından yoğun fikstürle ilerleyen lig, Mayıs ayı ortasında tamamlanacak. Peki, Süper Lig ne zaman bitiyor? İşte sezonun bitiş tarihi
2025-26 SEZONU SÜPER LİG BİTİŞ TARİHİ
Süper Lig, 17 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak olan 34. hafta karşılaşmalarıyla sonlanacak.
YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig'de 2026-27 sezonu ise 14 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak.
Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
