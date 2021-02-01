Spor Toto Süper Lig 21. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmibirinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 21. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SPOR TOTO SÜPER LİG 21. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE A.Ş.
|21
|14
|3
|4
|43
|23
|20
|45
|2.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|21
|14
|2
|5
|48
|25
|23
|44
|3.GALATASARAY A.Ş.
|21
|13
|3
|5
|43
|18
|25
|42
|4.AYTEMİZ ALANYASPOR
|21
|11
|4
|6
|37
|21
|16
|37
|5.TRABZONSPOR A.Ş.
|21
|10
|6
|5
|27
|24
|3
|36
|6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|21
|9
|8
|4
|35
|26
|9
|35
|7.ATAKAŞ HATAYSPOR
|21
|10
|5
|6
|34
|26
|8
|35
|8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|21
|8
|7
|6
|33
|29
|4
|31
|9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|21
|7
|8
|6
|21
|26
|-5
|29
|10.YENİ MALATYASPOR
|21
|7
|7
|7
|27
|26
|1
|28
|11.GÖZTEPE A.Ş.
|21
|6
|7
|8
|30
|26
|4
|25
|12.KASIMPAŞA A.Ş.
|21
|7
|4
|10
|23
|31
|-8
|25
|13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|21
|6
|7
|8
|27
|36
|-9
|25
|14.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|21
|5
|9
|7
|22
|28
|-6
|24
|15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|21
|6
|6
|9
|27
|37
|-10
|24
|16.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|0
|23
|17.HES KABLO KAYSERİSPOR
|21
|6
|4
|11
|15
|26
|-11
|22
|18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|21
|5
|5
|11
|20
|35
|-15
|20
|19.GENÇLERBİRLİĞİ
|21
|5
|4
|12
|20
|41
|-21
|19
|20.MKE ANKARAGÜCÜ
|21
|5
|3
|13
|25
|35
|-10
|18
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|21
|4
|5
|12
|21
|39
|-18
|17
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|29.01.202116:00
|YENİ MALATYASPOR
|0 - 0
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|29.01.202119:00
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|1 - 2
|GALATASARAY A.Ş.
|30.01.202113:30
|KASIMPAŞA A.Ş.
|0 - 1
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|30.01.202116:00
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|1 - 5
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|30.01.202119:00
|FENERBAHÇE A.Ş.
|1 - 0
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|31.01.202113:30
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|1 - 0
|MKE ANKARAGÜCÜ
|31.01.202116:00
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|3 - 1
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|31.01.202116:00
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|2 - 1
|GÖZTEPE A.Ş.
|31.01.202116:00
|GENÇLERBİRLİĞİ
|0 - 1
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|31.01.202119:00
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|1 - 2
|TRABZONSPOR A.Ş.
Haftayı bay geçen takım
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
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