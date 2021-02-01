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Süper Lig puan durumu 1 Şubat! Spor Toto Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

Süper Lig puan durumu 21. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Haftanın kapanış maçında Beşiktaş evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu ve zirve yarışında yara aldı. Fenerbahçe ve Galatasaray ise haftayı kayıpsız tamamladı. İşte, Spor Toto Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu...

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SPOR TOTO SÜPER LİG 21. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE A.Ş.21143443232045
2.BEŞİKTAŞ A.Ş.21142548252344
3.GALATASARAY A.Ş.21133543182542
4.AYTEMİZ ALANYASPOR21114637211637
5.TRABZONSPOR A.Ş.2110652724336
6.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.219843526935
7.ATAKAŞ HATAYSPOR2110563426835
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.218763329431
9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR217862126-529
10.YENİ MALATYASPOR217772726128
11.GÖZTEPE A.Ş.216783026425
12.KASIMPAŞA A.Ş.2174102331-825
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.216782736-925
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR215972228-624
15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK216692737-1024
16.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR206592727023
17.HES KABLO KAYSERİSPOR2164111526-1122
18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2155112035-1520
19.GENÇLERBİRLİĞİ2154122041-2119
20.MKE ANKARAGÜCÜ2153132535-1018
21.YUKATEL DENİZLİSPOR2145122139-1817

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

29.01.202116:00YENİ MALATYASPOR0 - 0FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.Detaylar

29.01.202119:00GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.1 - 2GALATASARAY A.Ş.Detaylar

30.01.202113:30KASIMPAŞA A.Ş.0 - 1HES KABLO KAYSERİSPOR

30.01.202116:00MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK1 - 5ATAKAŞ HATAYSPOR

30.01.202119:00FENERBAHÇE A.Ş.1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.Detaylar

31.01.202113:30BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR1 - 0MKE ANKARAGÜCÜDetaylar

31.01.202116:00AYTEMİZ ALANYASPOR3 - 1DEMİR GRUP SİVASSPORDetaylar

31.01.202116:00YUKATEL DENİZLİSPOR2 - 1GÖZTEPE A.Ş.Detaylar

31.01.202116:00GENÇLERBİRLİĞİ0 - 1FRAPORT-TAV ANTALYASPORDetaylar

31.01.202119:00BEŞİKTAŞ A.Ş.1 - 2TRABZONSPOR A.Ş.Detaylar

Haftayı bay geçen takım
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

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