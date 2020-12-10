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Süper Lig puan durumu 10 Aralık! Spor Toto Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

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Süper Lig puan durumu 10 Aralık! Spor Toto Süper Lig 12. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu

Spor Toto Süper Lig 12. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de dokuzuncu hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 12. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 12. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR117222061423
2.GALATASARAY A.Ş.117221971223
3.FENERBAHÇE A.Ş.117222213923
4.BEŞİKTAŞ A.Ş.106132017319
5.GÖZTEPE A.Ş.114611710718
6.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.114521912717
7.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR10433127515
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.103611513215
9.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK114341716115
10.KASIMPAŞA A.Ş.114341313015
11.ATAKAŞ HATAYSPOR94321012-215
12.YENİ MALATYASPOR103431113-213
13.TRABZONSPOR A.Ş.113441316-313
14.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR113441216-413
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.103341316-312
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR10244912-310
17.HES KABLO KAYSERİSPOR10235612-69
18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR112361120-99
19.GENÇLERBİRLİĞİ10226817-98
20.YUKATEL DENİZLİSPOR10136818-106
21.MKE ANKARAGÜCÜ9027716-92

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

11.12.202019:00KASIMPAŞA A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR

12.12.202013:30ATAKAŞ HATAYSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

12.12.202016:00HES KABLO KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş.

12.12.202016:00ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş.

12.12.202019:00MKE ANKARAGÜCÜ-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

12.12.202019:00FENERBAHÇE A.Ş.-YENİ MALATYASPOR

13.12.202013:30BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ

13.12.202019:00AYTEMİZ ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş.

13.12.202019:00MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

14.12.202019:00DEMİR GRUP SİVASSPOR-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

Haftayı bay geçen takım
GALATASARAY A.Ş.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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