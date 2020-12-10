Spor Toto Süper Lig 12. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de dokuzuncu hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 12. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 12. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.AYTEMİZ ALANYASPOR 11 7 2 2 20 6 14 23 2.GALATASARAY A.Ş. 11 7 2 2 19 7 12 23 3.FENERBAHÇE A.Ş. 11 7 2 2 22 13 9 23 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 10 6 1 3 20 17 3 19 5.GÖZTEPE A.Ş. 11 4 6 1 17 10 7 18 6.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 11 4 5 2 19 12 7 17 7.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 10 4 3 3 12 7 5 15 8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 10 3 6 1 15 13 2 15 9.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 11 4 3 4 17 16 1 15 10.KASIMPAŞA A.Ş. 11 4 3 4 13 13 0 15 11.ATAKAŞ HATAYSPOR 9 4 3 2 10 12 -2 15 12.YENİ MALATYASPOR 10 3 4 3 11 13 -2 13 13.TRABZONSPOR A.Ş. 11 3 4 4 13 16 -3 13 14.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 11 3 4 4 12 16 -4 13 15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 10 3 3 4 13 16 -3 12 16.DEMİR GRUP SİVASSPOR 10 2 4 4 9 12 -3 10 17.HES KABLO KAYSERİSPOR 10 2 3 5 6 12 -6 9 18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 11 2 3 6 11 20 -9 9 19.GENÇLERBİRLİĞİ 10 2 2 6 8 17 -9 8 20.YUKATEL DENİZLİSPOR 10 1 3 6 8 18 -10 6 21.MKE ANKARAGÜCÜ 9 0 2 7 7 16 -9 2

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

11.12.2020 19:00 KASIMPAŞA A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR 12.12.2020 13:30 ATAKAŞ HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 12.12.2020 16:00 HES KABLO KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR A.Ş. 12.12.2020 16:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. 12.12.2020 19:00 MKE ANKARAGÜCÜ - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 12.12.2020 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - YENİ MALATYASPOR 13.12.2020 13:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ 13.12.2020 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. 13.12.2020 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 14.12.2020 19:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

Haftayı bay geçen takım

GALATASARAY A.Ş.