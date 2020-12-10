Spor Toto Süper Lig 12. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de dokuzuncu hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 12. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SPOR TOTO SÜPER LİG 12. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AYTEMİZ ALANYASPOR
|11
|7
|2
|2
|20
|6
|14
|23
|2.GALATASARAY A.Ş.
|11
|7
|2
|2
|19
|7
|12
|23
|3.FENERBAHÇE A.Ş.
|11
|7
|2
|2
|22
|13
|9
|23
|4.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|10
|6
|1
|3
|20
|17
|3
|19
|5.GÖZTEPE A.Ş.
|11
|4
|6
|1
|17
|10
|7
|18
|6.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|11
|4
|5
|2
|19
|12
|7
|17
|7.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|10
|4
|3
|3
|12
|7
|5
|15
|8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|10
|3
|6
|1
|15
|13
|2
|15
|9.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|11
|4
|3
|4
|17
|16
|1
|15
|10.KASIMPAŞA A.Ş.
|11
|4
|3
|4
|13
|13
|0
|15
|11.ATAKAŞ HATAYSPOR
|9
|4
|3
|2
|10
|12
|-2
|15
|12.YENİ MALATYASPOR
|10
|3
|4
|3
|11
|13
|-2
|13
|13.TRABZONSPOR A.Ş.
|11
|3
|4
|4
|13
|16
|-3
|13
|14.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|13
|15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|10
|3
|3
|4
|13
|16
|-3
|12
|16.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|10
|2
|4
|4
|9
|12
|-3
|10
|17.HES KABLO KAYSERİSPOR
|10
|2
|3
|5
|6
|12
|-6
|9
|18.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|11
|2
|3
|6
|11
|20
|-9
|9
|19.GENÇLERBİRLİĞİ
|10
|2
|2
|6
|8
|17
|-9
|8
|20.YUKATEL DENİZLİSPOR
|10
|1
|3
|6
|8
|18
|-10
|6
|21.MKE ANKARAGÜCÜ
|9
|0
|2
|7
|7
|16
|-9
|2
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 12. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|11.12.202019:00
|KASIMPAŞA A.Ş.
|-
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|12.12.202013:30
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|-
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|12.12.202016:00
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|-
|TRABZONSPOR A.Ş.
|12.12.202016:00
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|-
|GÖZTEPE A.Ş.
|12.12.202019:00
|MKE ANKARAGÜCÜ
|-
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|12.12.202019:00
|FENERBAHÇE A.Ş.
|-
|YENİ MALATYASPOR
|13.12.202013:30
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|-
|GENÇLERBİRLİĞİ
|13.12.202019:00
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|-
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|13.12.202019:00
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|-
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|14.12.202019:00
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|-
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
Haftayı bay geçen takım
GALATASARAY A.Ş.
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