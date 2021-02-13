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SPOR TOTO SÜPER LİG 25. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY A.Ş.23153547182948
2.BEŞİKTAŞ A.Ş.23153550262448
3.FENERBAHÇE A.Ş.23153545252048
4.TRABZONSPOR A.Ş.2312653024642
5.AYTEMİZ ALANYASPOR23125640231741
6.ATAKAŞ HATAYSPOR23115739291038
7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.2310853728938
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.2310763629737
9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2371062328-531
10.YENİ MALATYASPOR237882930-129
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR2361072629-328
12.GÖZTEPE A.Ş.236893230226
13.KASIMPAŞA A.Ş.2375112536-1126
14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2468102941-1226
15.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2467112336-1325
16.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2266102728-124
17.HES KABLO KAYSERİSPOR2366111728-1124
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2366112741-1424
19.GENÇLERBİRLİĞİ2255122041-2120
20.MKE ANKARAGÜCÜ2253142639-1318
21.YUKATEL DENİZLİSPOR2346132241-1918

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 25. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

12.02.202119:00ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.0 - 2BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

13.02.202113:30HES KABLO KAYSERİSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ

13.02.202116:00TRABZONSPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

13.02.202119:00FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş.

14.02.202113:30İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-YUKATEL DENİZLİSPOR

14.02.202116:00ATAKAŞ HATAYSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR

14.02.202116:00GALATASARAY A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş.

14.02.202116:00GÖZTEPE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

15.02.202116:00GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ A.Ş.

15.02.202119:00FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-YENİ MALATYASPOR

Haftayı bay geçen takım
DEMİR GRUP SİVASSPOR

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