Spor Toto Süper Lig 25. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmi beşinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 25. hafta fikstürü ve maç sonuçları...
SPOR TOTO SÜPER LİG 25. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY A.Ş.
|23
|15
|3
|5
|47
|18
|29
|48
|2.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|23
|15
|3
|5
|50
|26
|24
|48
|3.FENERBAHÇE A.Ş.
|23
|15
|3
|5
|45
|25
|20
|48
|4.TRABZONSPOR A.Ş.
|23
|12
|6
|5
|30
|24
|6
|42
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|23
|12
|5
|6
|40
|23
|17
|41
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|23
|11
|5
|7
|39
|29
|10
|38
|7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|23
|10
|8
|5
|37
|28
|9
|38
|8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|23
|10
|7
|6
|36
|29
|7
|37
|9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|23
|7
|10
|6
|23
|28
|-5
|31
|10.YENİ MALATYASPOR
|23
|7
|8
|8
|29
|30
|-1
|29
|11.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|23
|6
|10
|7
|26
|29
|-3
|28
|12.GÖZTEPE A.Ş.
|23
|6
|8
|9
|32
|30
|2
|26
|13.KASIMPAŞA A.Ş.
|23
|7
|5
|11
|25
|36
|-11
|26
|14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|24
|6
|8
|10
|29
|41
|-12
|26
|15.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|24
|6
|7
|11
|23
|36
|-13
|25
|16.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|22
|6
|6
|10
|27
|28
|-1
|24
|17.HES KABLO KAYSERİSPOR
|23
|6
|6
|11
|17
|28
|-11
|24
|18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|23
|6
|6
|11
|27
|41
|-14
|24
|19.GENÇLERBİRLİĞİ
|22
|5
|5
|12
|20
|41
|-21
|20
|20.MKE ANKARAGÜCÜ
|22
|5
|3
|14
|26
|39
|-13
|18
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|23
|4
|6
|13
|22
|41
|-19
|18
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 25. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|12.02.202119:00
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|0 - 2
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|13.02.202113:30
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|-
|MKE ANKARAGÜCÜ
|13.02.202116:00
|TRABZONSPOR A.Ş.
|-
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|13.02.202119:00
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|-
|FENERBAHÇE A.Ş.
|14.02.202113:30
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|-
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|14.02.202116:00
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|-
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|14.02.202116:00
|GALATASARAY A.Ş.
|-
|KASIMPAŞA A.Ş.
|14.02.202116:00
|GÖZTEPE A.Ş.
|-
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|15.02.202116:00
|GENÇLERBİRLİĞİ
|-
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|15.02.202119:00
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|-
|YENİ MALATYASPOR
Haftayı bay geçen takım
DEMİR GRUP SİVASSPOR
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