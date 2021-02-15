Spor Toto Süper Lig 25. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmi beşinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 25. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 25. HAFTA PUAN DURUMU

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 25. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

12.02.2021 19:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 0 - 2 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 13.02.2021 13:30 HES KABLO KAYSERİSPOR 0 - 0 MKE ANKARAGÜCÜ 13.02.2021 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. 1 - 0 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 13.02.2021 19:00 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 1 - 2 FENERBAHÇE A.Ş. 14.02.2021 13:30 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 2 - 0 YUKATEL DENİZLİSPOR 14.02.2021 16:00 ATAKAŞ HATAYSPOR 0 - 0 AYTEMİZ ALANYASPOR 14.02.2021 16:00 GALATASARAY A.Ş. 2 - 1 KASIMPAŞA A.Ş. 14.02.2021 16:00 GÖZTEPE A.Ş. 2 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 15.02.2021 16:00 GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ A.Ş. 15.02.2021 19:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - YENİ MALATYASPOR

Haftayı bay geçen takım

DEMİR GRUP SİVASSPOR