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Süper Lig puan durumu 15 Şubat! Spor Toto Süper Lig 25. hafta maç sonuçları ve fikstürü

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Süper Lig puan durumu 15 Şubat! Spor Toto Süper Lig 25. hafta maç sonuçları ve fikstürü

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SPOR TOTO SÜPER LİG 25. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY A.Ş.24163549193051
2.FENERBAHÇE A.Ş.24163547262151
3.BEŞİKTAŞ A.Ş.23153550262448
4.TRABZONSPOR A.Ş.2413653124745
5.AYTEMİZ ALANYASPOR24126640231742
6.ATAKAŞ HATAYSPOR24116739291039
7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.2410863729838
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.2410773731637
9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2371062328-531
10.GÖZTEPE A.Ş.247893431329
11.YENİ MALATYASPOR237882930-129
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR2361072629-328
13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2376102928127
14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2468102941-1226
15.KASIMPAŞA A.Ş.2475122638-1226
16.HES KABLO KAYSERİSPOR2467111728-1125
17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2467112336-1325
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2466122843-1524
19.GENÇLERBİRLİĞİ2255122041-2120
20.MKE ANKARAGÜCÜ2354142639-1319
21.YUKATEL DENİZLİSPOR2446142243-2118

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 25. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

12.02.202119:00ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.0 - 2BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

13.02.202113:30HES KABLO KAYSERİSPOR0 - 0MKE ANKARAGÜCÜ

13.02.202116:00TRABZONSPOR A.Ş.1 - 0GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

13.02.202119:00FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.1 - 2FENERBAHÇE A.Ş.

14.02.202113:30İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2 - 0YUKATEL DENİZLİSPOR

14.02.202116:00ATAKAŞ HATAYSPOR0 - 0AYTEMİZ ALANYASPOR

14.02.202116:00GALATASARAY A.Ş.2 - 1KASIMPAŞA A.Ş.

14.02.202116:00GÖZTEPE A.Ş.2 - 1MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

15.02.202116:00GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ A.Ş.

15.02.202119:00FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-YENİ MALATYASPOR

Haftayı bay geçen takım
DEMİR GRUP SİVASSPOR

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