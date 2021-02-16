Spor Toto Süper Lig 26. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de yirmi beşinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 26. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 26. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY A.Ş. 24 16 3 5 49 19 30 51 2.BEŞİKTAŞ A.Ş. 24 16 3 5 53 26 27 51 3.FENERBAHÇE A.Ş. 24 16 3 5 47 26 21 51 4.TRABZONSPOR A.Ş. 24 13 6 5 31 24 7 45 5.AYTEMİZ ALANYASPOR 24 12 6 6 40 23 17 42 6.ATAKAŞ HATAYSPOR 24 11 6 7 39 29 10 39 7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 24 10 8 6 37 29 8 38 8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 24 10 7 7 37 31 6 37 9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 24 7 11 6 24 29 -5 32 10.YENİ MALATYASPOR 24 7 9 8 30 31 -1 30 11.GÖZTEPE A.Ş. 24 7 8 9 34 31 3 29 12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 23 6 10 7 26 29 -3 28 13.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 23 7 6 10 29 28 1 27 14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 24 6 8 10 29 41 -12 26 15.KASIMPAŞA A.Ş. 24 7 5 12 26 38 -12 26 16.HES KABLO KAYSERİSPOR 24 6 7 11 17 28 -11 25 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 24 6 7 11 23 36 -13 25 18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 24 6 6 12 28 43 -15 24 19.GENÇLERBİRLİĞİ 23 5 5 13 20 44 -24 20 20.MKE ANKARAGÜCÜ 23 5 4 14 26 39 -13 19 21.YUKATEL DENİZLİSPOR 24 4 6 14 22 43 -21 18

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 26. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

19.02.2021 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - TRABZONSPOR A.Ş. 20.02.2021 13:30 KASIMPAŞA A.Ş. - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 20.02.2021 16:00 YENİ MALATYASPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 20.02.2021 16:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ 20.02.2021 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY A.Ş. 21.02.2021 13:30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR 21.02.2021 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - HES KABLO KAYSERİSPOR 21.02.2021 16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 21.02.2021 19:00 FENERBAHÇE A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. 22.02.2021 19:00 MKE ANKARAGÜCÜ - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

Haftayı bay geçen takım

BEŞİKTAŞ A.Ş.