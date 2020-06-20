2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 28. hafta maçları 19, 20, 21, 22 Haziran'da, TFF 1. Lig 29. hafta karşılaşmaları 19, 20, 21 ve 22 Haziran'da oynanacak.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle, başta sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımız olmak üzere tüm dünyada hayatını kaybeden insanlar ve vefat eden A Milli Takım eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına, 12-15 Haziran 2020 tarihleri arasında oynanan Süper Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Süper Lig kaldığı yerden devam edince Süper Lig puan durumu da merak ediliyor. Süper Lig puan durumuna göre kim önde, kim lider? İşte tüm detaylar...

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