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Süper Lig puan durumu 20 Haziran 2020! Süper Lig'de kim lider? Güncel TFF puan tablosu

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen Süper Lig yeniden başlayarak maçlar tekrar oynanmaya başlandı. Süper Lig puan durumunu sizler için hazırladık. Süper Lig'de kim lider? Hangi takım önde? İşte detaylar...

Süper Lig puan durumu

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 28. hafta maçları 19, 20, 21, 22 Haziran'da, TFF 1. Lig 29. hafta karşılaşmaları 19, 20, 21 ve 22 Haziran'da oynanacak.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle, başta sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımız olmak üzere tüm dünyada hayatını kaybeden insanlar ve vefat eden A Milli Takım eski futbolcusu Talat Özkarslı anısına, 12-15 Haziran 2020 tarihleri arasında oynanan Süper Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Süper Lig kaldığı yerden devam edince Süper Lig puan durumu da merak ediliyor. Süper Lig puan durumuna göre kim önde, kim lider? İşte tüm detaylar...

PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LİG PUAN DURUMU
OGBMAYAVP
1.MEDİPOL aBAŞAKŞEHİR FK28178354262859
2.TRABZONSPOR A.Ş.27168362293356
3.DEMİR GRUP SİVASSPOR27157548291952
4.GALATASARAY A.Ş.27148544222250
5.BEŞİKTAŞ A.Ş.2713594134744
6.AYTEMİZ ALANYASPOR27127844271743
7.FENERBAHÇE A.Ş.27127848351343
8.GÖZTEPE A.Ş.27107103233-137
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.2789103742-533
10.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2789103144-1333
11.YUKATEL DENİZLİSPOR2787122635-931
12.GENÇLERBİRLİĞİ2787123545-1031
13.KASIMPAŞA A.Ş.2785144051-1129
14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2784152844-1628
15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR27511112235-1326
16.BTC TURK YENİ MALATYASPOR2767143942-325
17.MKE ANKARAGÜCÜ2859142548-2324
18.HES KABLO KAYSERİSPOR2757152964-3522

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