Spor Toto Süper Lig 13. hafta güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de on üçüncü hafta maçları oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 13. hafta maç sonuçları ve güncel puan tablosu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 13. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|13
|10
|3
|0
|27
|11
|16
|33
|2.ATAKAŞ HATAYSPOR
|13
|8
|2
|3
|23
|10
|13
|26
|3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|13
|7
|5
|1
|21
|10
|11
|26
|4.AYTEMİZ ALANYASPOR
|13
|7
|3
|3
|20
|19
|1
|24
|5.FENERBAHÇE A.Ş.
|13
|7
|2
|4
|19
|16
|3
|23
|6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|13
|6
|4
|3
|21
|16
|5
|22
|7.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|13
|7
|0
|6
|20
|16
|4
|21
|8.GALATASARAY A.Ş.
|13
|6
|3
|4
|19
|17
|2
|21
|9.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|13
|6
|2
|5
|21
|17
|4
|20
|10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|13
|5
|4
|4
|20
|18
|2
|19
|11.ALTAY
|13
|5
|1
|7
|18
|21
|-3
|16
|12.YUKATEL KAYSERİSPOR
|13
|4
|4
|5
|18
|21
|-3
|16
|13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|13
|4
|3
|6
|15
|20
|-5
|15
|14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|13
|4
|3
|6
|14
|19
|-5
|15
|15.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|13
|2
|7
|4
|16
|15
|1
|13
|16.GZT GİRESUNSPOR
|13
|3
|4
|6
|8
|12
|-4
|13
|17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|13
|4
|0
|9
|12
|23
|-11
|12
|18.GÖZTEPE A.Ş.
|13
|2
|4
|7
|12
|19
|-7
|10
|19.KASIMPAŞA A.Ş.
|13
|2
|3
|8
|13
|21
|-8
|9
|20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|13
|2
|1
|10
|11
|27
|-16
|7
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
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