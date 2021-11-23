Spor Toto Süper Lig 13. hafta güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de on üçüncü hafta maçları oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 13. hafta maç sonuçları ve güncel puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 13. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 13 10 3 0 27 11 16 33 2.ATAKAŞ HATAYSPOR 13 8 2 3 23 10 13 26 3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 13 7 5 1 21 10 11 26 4.AYTEMİZ ALANYASPOR 13 7 3 3 20 19 1 24 5.FENERBAHÇE A.Ş. 13 7 2 4 19 16 3 23 6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 13 6 4 3 21 16 5 22 7.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 13 7 0 6 20 16 4 21 8.GALATASARAY A.Ş. 13 6 3 4 19 17 2 21 9.BEŞİKTAŞ A.Ş. 13 6 2 5 21 17 4 20 10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 13 5 4 4 20 18 2 19 11.ALTAY 13 5 1 7 18 21 -3 16 12.YUKATEL KAYSERİSPOR 13 4 4 5 18 21 -3 16 13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 13 4 3 6 15 20 -5 15 14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 13 4 3 6 14 19 -5 15 15.DEMİR GRUP SİVASSPOR 13 2 7 4 16 15 1 13 16.GZT GİRESUNSPOR 13 3 4 6 8 12 -4 13 17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 13 4 0 9 12 23 -11 12 18.GÖZTEPE A.Ş. 13 2 4 7 12 19 -7 10 19.KASIMPAŞA A.Ş. 13 2 3 8 13 21 -8 9 20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 13 2 1 10 11 27 -16 7

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ