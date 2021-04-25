Spor Toto Süper Lig 37. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de otuz yedinci hafta maçları oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 37. hafta fikstürü ve güncel puan tablosu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 37. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|35
|23
|6
|6
|75
|36
|39
|75
|2.GALATASARAY A.Ş.
|35
|21
|6
|8
|67
|33
|34
|69
|3.FENERBAHÇE A.Ş.
|34
|21
|6
|7
|61
|34
|27
|69
|4.TRABZONSPOR A.Ş.
|36
|17
|12
|7
|44
|33
|11
|63
|5.AYTEMİZ ALANYASPOR
|35
|16
|7
|12
|55
|39
|16
|55
|6.ATAKAŞ HATAYSPOR
|35
|15
|9
|11
|57
|43
|14
|54
|7.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|35
|12
|16
|7
|48
|41
|7
|52
|8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|34
|13
|12
|9
|51
|42
|9
|51
|9.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|35
|13
|11
|11
|49
|42
|7
|50
|10.GÖZTEPE A.Ş.
|35
|12
|11
|12
|51
|48
|3
|47
|11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|35
|10
|12
|13
|42
|45
|-3
|42
|12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|35
|10
|12
|13
|45
|56
|-11
|42
|13.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|36
|9
|15
|12
|36
|48
|-12
|42
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|34
|10
|8
|16
|42
|54
|-12
|38
|15.HELENEX YENİ MALATYASPOR
|34
|8
|13
|13
|40
|46
|-6
|37
|16.KASIMPAŞA A.Ş.
|35
|9
|10
|16
|37
|51
|-14
|37
|17.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|34
|9
|9
|16
|37
|53
|-16
|36
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|35
|8
|11
|16
|27
|46
|-19
|35
|19.GENÇLERBİRLİĞİ
|35
|9
|8
|18
|36
|61
|-25
|35
|20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|35
|8
|10
|17
|36
|58
|-22
|34
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|35
|6
|10
|19
|33
|60
|-27
|28
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 37. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|23.04.202120:30
|GENÇLERBİRLİĞİ
|2 - 1
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|24.04.202113:30
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|0 - 0
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|24.04.202116:00
|TRABZONSPOR A.Ş.
|2 - 0
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|24.04.202120:30
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|1 - 1
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|24.04.202120:30
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|3 - 1
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|24.04.202120:30
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|0 - 1
|GALATASARAY A.Ş.
|25.04.202113:30
|HELENEX YENİ MALATYASPOR
|-
|MKE ANKARAGÜCÜ
|25.04.202116:00
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|-
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|25.04.202116:00
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|-
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|25.04.202120:30
|FENERBAHÇE A.Ş.
|-
|KASIMPAŞA A.Ş.
Haftayı bay geçen takım
GÖZTEPE A.Ş.
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