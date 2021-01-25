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Süper Lig puan durumu 20. hafta oynanacak son maç öncesinde sporseverler tarafından araştırılıyor. Hafta bugün oynanacak 3 maç ile sona erecek. Haftanın son maçında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u konuk edecek. İşte, Spor Toto Süper Lig 20. hafta maç sonuçları ve TFF puan durumu...

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SPOR TOTO SÜPER LİG 20. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.BEŞİKTAŞ A.Ş.20142447232444
2.GALATASARAY A.Ş.20123541172439
3.FENERBAHÇE A.Ş.19123439231639
4.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.2098334241035
5.TRABZONSPOR A.Ş.209652523233
6.ATAKAŞ HATAYSPOR209562925432
7.AYTEMİZ ALANYASPOR1994630171331
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.208663329430
9.YENİ MALATYASPOR207672726127
10.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR206862026-626
11.GÖZTEPE A.Ş.206772924525
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.206772735-825
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR195952123-224
14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK206682632-624
15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR206592727023
16.KASIMPAŞA A.Ş.196492130-922
17.HES KABLO KAYSERİSPOR1954101423-919
18.GENÇLERBİRLİĞİ2054112040-2019
19.MKE ANKARAGÜCÜ1953112230-818
20.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2045111935-1617
21.YUKATEL DENİZLİSPOR2035121938-1914

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.SÜPER LİG 19. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

23.01.202116:00GENÇLERBİRLİĞİ1 - 2TRABZONSPOR A.Ş.

23.01.202119:00MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK1 - 1ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

24.01.202113:30İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR0 - 0FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

24.01.202116:00YENİ MALATYASPOR0 - 1GALATASARAY A.Ş.

24.01.202116:00YUKATEL DENİZLİSPOR1 - 2FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.

24.01.202119:00GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.1 - 1ATAKAŞ HATAYSPOR

24.01.202119:00BEŞİKTAŞ A.Ş.2 - 1GÖZTEPE A.Ş.

25.01.202116:00KASIMPAŞA A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR

25.01.202119:00AYTEMİZ ALANYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ

25.01.202119:00FENERBAHÇE A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR

Haftayı bay geçen takım
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

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