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SPOR TOTO SÜPER LİG 27. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY A.Ş.25173550193154
2.BEŞİKTAŞ A.Ş.25173556263054
3.FENERBAHÇE A.Ş.25163647272051
4.TRABZONSPOR A.Ş.2514653224848
5.AYTEMİZ ALANYASPOR25126740241642
6.ATAKAŞ HATAYSPOR25126742301242
7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.26101063729840
8.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.2510783934537
9.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2571262429-533
10.GÖZTEPE A.Ş.258893531432
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2587103230231
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR2471072829-131
13.YENİ MALATYASPOR2671093335-231
14.KASIMPAŞA A.Ş.2585122940-1129
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2569103042-1227
16.HES KABLO KAYSERİSPOR2567121730-1325
17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2567122439-1525
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK2566132844-1624
19.YUKATEL DENİZLİSPOR2656152346-2321
20.GENÇLERBİRLİĞİ2556142146-2521
21.MKE ANKARAGÜCÜ2455142740-1320

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 27. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

26.02.202116:00İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR0 - 0GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

26.02.202116:00GENÇLERBİRLİĞİ1 - 1YENİ MALATYASPOR

26.02.202119:00BEŞİKTAŞ A.Ş.3 - 0YUKATEL DENİZLİSPOR

27.02.202113:30ATAKAŞ HATAYSPOR-MKE ANKARAGÜCÜ

27.02.202113:30FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR

27.02.202116:00ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR

27.02.202116:00FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

27.02.202119:00GALATASARAY A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

28.02.202116:00GÖZTEPE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş.

28.02.202119:00TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş.

Haftayı bay geçen takım
HES KABLO KAYSERİSPOR

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