Spor Toto Süper Lig 40. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de kırkıncı hafta maçları oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 40. hafta fikstürü ve güncel puan tablosu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 40. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|37
|25
|6
|6
|85
|38
|47
|81
|2.FENERBAHÇE A.Ş.
|37
|23
|7
|7
|67
|37
|30
|76
|3.GALATASARAY A.Ş.
|37
|23
|6
|8
|70
|33
|37
|75
|4.TRABZONSPOR A.Ş.
|37
|17
|13
|7
|45
|34
|11
|64
|5.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|37
|14
|16
|7
|50
|41
|9
|58
|6.AYTEMİZ ALANYASPOR
|38
|16
|9
|13
|55
|42
|13
|57
|7.ATAKAŞ HATAYSPOR
|37
|16
|9
|12
|60
|51
|9
|57
|8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|37
|14
|12
|11
|54
|46
|8
|54
|9.GÖZTEPE A.Ş.
|37
|13
|12
|12
|55
|51
|4
|51
|10.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|37
|13
|12
|12
|52
|49
|3
|51
|11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|37
|11
|12
|14
|47
|47
|0
|45
|12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|37
|11
|12
|14
|48
|59
|-11
|45
|13.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|38
|9
|16
|13
|40
|53
|-13
|43
|14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|37
|11
|10
|16
|41
|55
|-14
|43
|15.HELENEX YENİ MALATYASPOR
|37
|9
|14
|14
|43
|49
|-6
|41
|16.KASIMPAŞA A.Ş.
|37
|10
|10
|17
|42
|54
|-12
|40
|17.HES KABLO KAYSERİSPOR
|37
|9
|12
|16
|34
|50
|-16
|39
|18.MKE ANKARAGÜCÜ
|37
|10
|8
|19
|44
|59
|-15
|38
|19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|38
|9
|10
|19
|41
|65
|-24
|37
|20.GENÇLERBİRLİĞİ
|37
|9
|8
|20
|37
|66
|-29
|35
|21.YUKATEL DENİZLİSPOR
|37
|6
|10
|21
|36
|67
|-31
|28
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 39. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
|08.05.202120:30
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|-
|KASIMPAŞA A.Ş.
|08.05.202120:30
|MKE ANKARAGÜCÜ
|-
|FENERBAHÇE A.Ş.
|08.05.202120:30
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|-
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|08.05.202120:30
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|-
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|08.05.202120:30
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|-
|HELENEX YENİ MALATYASPOR
|08.05.202120:30
|ATAKAŞ HATAYSPOR
|-
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|08.05.202120:30
|GALATASARAY A.Ş.
|-
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|08.05.202120:30
|FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
|-
|GENÇLERBİRLİĞİ
|08.05.202120:30
|GÖZTEPE A.Ş.
|-
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|08.05.202120:30
|TRABZONSPOR A.Ş.
|-
|FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
Haftayı bay geçen takım
AYTEMİZ ALANYASPOR
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