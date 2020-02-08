Puan durumu, Süper Lig'in bugün oynanan maçların ardından merak ediliyor. Bu akşam oynan Beşiktaş - Gazantep maçı ile Fenerbahçe Alanyaspor maçı puan tablosunu nasıl etkiledi? TFF Süper Lig 21. hafta maç fikstürü ve son puan durumu haberimizde.
PUAN DURUMU - SÜPER LİG 21. HAFTA
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|20
|12
|5
|3
|45
|20
|25
|41
|2.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|20
|12
|5
|3
|39
|23
|16
|41
|3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|20
|11
|6
|3
|39
|21
|18
|39
|4.AYTEMİZ ALANYASPOR
|20
|11
|5
|4
|40
|19
|21
|38
|5.FENERBAHÇE A.Ş.
|20
|11
|4
|5
|39
|23
|16
|37
|6.GALATASARAY A.Ş.
|20
|10
|6
|4
|32
|17
|15
|36
|7.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|21
|11
|3
|7
|34
|27
|7
|36
|8.GÖZTEPE A.Ş.
|20
|8
|6
|6
|25
|22
|3
|30
|9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|21
|7
|6
|8
|31
|35
|-4
|27
|10.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|20
|6
|6
|8
|34
|29
|5
|24
|11.YUKATEL DENİZLİSPOR
|21
|6
|6
|9
|21
|29
|-8
|24
|12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|20
|7
|3
|10
|21
|30
|-9
|24
|13.GENÇLERBİRLİĞİ
|21
|5
|6
|10
|30
|39
|-9
|21
|14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|21
|4
|8
|9
|16
|27
|-11
|20
|15.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|20
|4
|6
|10
|18
|36
|-18
|18
|16.MKE ANKARAGÜCÜ
|21
|3
|8
|10
|18
|37
|-19
|17
|17.KASIMPAŞA A.Ş.
|20
|4
|4
|12
|28
|43
|-15
|16
|18.HES KABLO KAYSERİSPOR
|20
|2
|5
|13
|19
|52
|-33
|11
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 21. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI
07.02.2020 20:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR 0 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ
08.02.2020 14:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 0 - 0YUKATEL DENİZLİSPOR
08.02.2020 17:00 GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 2 TRABZONSPOR A.Ş.
08.02.2020 17:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 - 0GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
08.02.2020 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR
09.02.2020 13:30 HES KABLO KAYSERİSPOR - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
09.02.2020 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
09.02.2020 19:00 KASIMPAŞA A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
10.02.2020 20:00 GÖZTEPE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
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