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Süper Lig puan durumu 8 Şubat 2020! Süper Lig 21. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu, 2019 - 2020 sezonunun 21. hafta maçlarının oynanması ile birlikte futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam gözler, Beşiktaş - Gaziantep maçı ve Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşmalarında. Trabzonspor Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetle averajla liderlik koltuğuna oturdu. Sivasspor ise yarın Başakşehir ile karşılaşacak ve yeniden lider olmak için maçtan puan almak zorunda. İşte 8 Şubat 2020 TFF Süper Lig puan durumu

Puan durumu

Puan durumu, Süper Lig'in bugün oynanan maçların ardından merak ediliyor. Bu akşam oynan Beşiktaş - Gazantep maçı ile Fenerbahçe Alanyaspor maçı puan tablosunu nasıl etkiledi? TFF Süper Lig 21. hafta maç fikstürü ve son puan durumu haberimizde.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 21. HAFTA

 OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR A.Ş.20125345202541
2.DEMİR GRUP SİVASSPOR20125339231641
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK20116339211839
4.AYTEMİZ ALANYASPOR20115440192138
5.FENERBAHÇE A.Ş.20114539231637
6.GALATASARAY A.Ş.20106432171536
7.BEŞİKTAŞ A.Ş.2111373427736
8.GÖZTEPE A.Ş.208662522330
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.217683135-427
10.BTC TURK YENİ MALATYASPOR206683429524
11.YUKATEL DENİZLİSPOR216692129-824
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.2073102130-924
13.GENÇLERBİRLİĞİ2156103039-921
14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR214891627-1120
15.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR2046101836-1818
16.MKE ANKARAGÜCÜ2138101837-1917
17.KASIMPAŞA A.Ş.2044122843-1516
18.HES KABLO KAYSERİSPOR2025131952-3311

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 21. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

07.02.2020 20:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR 0 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ

08.02.2020 14:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 0 - 0YUKATEL DENİZLİSPOR

08.02.2020 17:00 GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 2 TRABZONSPOR A.Ş.

08.02.2020 17:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 - 0GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

08.02.2020 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

09.02.2020 13:30 HES KABLO KAYSERİSPOR - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

09.02.2020 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

09.02.2020 19:00 KASIMPAŞA A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

10.02.2020 20:00 GÖZTEPE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

 

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