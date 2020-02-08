Puan durumu, Süper Lig'in bugün oynanan maçların ardından merak ediliyor. Bu akşam oynan Beşiktaş - Gazantep maçı ile Fenerbahçe Alanyaspor maçı puan tablosunu nasıl etkiledi? TFF Süper Lig 21. hafta maç fikstürü ve son puan durumu haberimizde.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 21. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 20 12 5 3 45 20 25 41 2.DEMİR GRUP SİVASSPOR 20 12 5 3 39 23 16 41 3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 20 11 6 3 39 21 18 39 4.AYTEMİZ ALANYASPOR 20 11 5 4 40 19 21 38 5.FENERBAHÇE A.Ş. 20 11 4 5 39 23 16 37 6.GALATASARAY A.Ş. 20 10 6 4 32 17 15 36 7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 21 11 3 7 34 27 7 36 8.GÖZTEPE A.Ş. 20 8 6 6 25 22 3 30 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 21 7 6 8 31 35 -4 27 10.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 20 6 6 8 34 29 5 24 11.YUKATEL DENİZLİSPOR 21 6 6 9 21 29 -8 24 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 20 7 3 10 21 30 -9 24 13.GENÇLERBİRLİĞİ 21 5 6 10 30 39 -9 21 14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 21 4 8 9 16 27 -11 20 15.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 20 4 6 10 18 36 -18 18 16.MKE ANKARAGÜCÜ 21 3 8 10 18 37 -19 17 17.KASIMPAŞA A.Ş. 20 4 4 12 28 43 -15 16 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 20 2 5 13 19 52 -33 11

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 21. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

07.02.2020 20:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR 0 - 1 MKE ANKARAGÜCÜ

08.02.2020 14:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 0 - 0YUKATEL DENİZLİSPOR

08.02.2020 17:00 GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 2 TRABZONSPOR A.Ş.

08.02.2020 17:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 - 0GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

08.02.2020 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

09.02.2020 13:30 HES KABLO KAYSERİSPOR - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

09.02.2020 16:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

09.02.2020 19:00 KASIMPAŞA A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

10.02.2020 20:00 GÖZTEPE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.