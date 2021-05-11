Spor Toto Süper Lig 42. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de kırk birinci hafta maçları oynandı. İşte, Spor Toto Süper Lig 42. hafta fikstürü ve güncel puan tablosu...
SÜPER LİG 42. HAFTA FİKSTÜRÜ
Fatih Karagümrük-Denizlispor
Göztepe-Beşiktaş
Trabzonspor-Gençlerbirliği
Galatasaray-Yeni Malatyaspor
Hatayspor-Gaziantep FK
Çaykur Rizespor-Başakşehir FK
Kayserispor-Fenerbahçe
MKE Ankaragücü-Alanyaspor
Antalyaspor-Konyaspor
Sivasspor-Kasımpaşa
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