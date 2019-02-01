Süper Loto'da 14 milyon liralık dev ikramiye heyecanı yaşandı. 7. kez üst üste devreden Süper Loto'da büyük ikramiye son olarak 12 milyonu aşmıştı. Bugünkü çekilişte ise büyük ikramiye tutarı 14 milyon 333 bin lira. 31 Ocak 2019 Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçlarına dair detaylar haberimizde.

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 31 OCAK 2019: 10 - 13 - 30 - 31 - 48 - 50

6 Bilen Kişi Sayısı 8. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 14.333.985,54 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 81 Kişi Başına Düşen İkramiye 8.858,85 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 4.416 Kişi Başına Düşen İkramiye 174,90 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 87.134 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,25 TL

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 24 OCAK: 4 - 21 - 25 - 38 - 48 - 50