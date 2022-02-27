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Süper Loto çekiliş sonuçları 27 Şubat 2022: Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

Süper Loto 27 Şubat 2022 sonuçları için heyecan dorukta. Haftanın son Süper Loto çekiliş sonuçları araştırılıyor. Süper Loto'da şansını deneyen binlerce vatandaş Süper Loto çekiliş sonucu kazandıran numaraları merak ediyor. İşte 27 Şubat 2022 Süper Loto sonuçları ve sorgulama sayfası...

Süper Loto çekiliş sonuçları 27 Şubat 2022 açıklanıyor... Milli Piyango Süper Loto sonuç sorgulama ekranı

27 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto çekilişlerinin Salı, Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştirilmesine karar verdi. 27 Şubat 2022 Süper Loto çekilişine dair detaylar haberimizde...

27 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇLARI 2022: 2 - 6 - 18 - 27 - 30 - 38

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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