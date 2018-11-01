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Süper Loto çekilişi ne zaman? 1 Kasım Süper Loto çekilişi saat kaçta?

Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Geçen hafta Süper Loto da 9 haftadır devreden büyük ikramiye sahibini bulmuştu. Balıkesir Burhaniye'den bir kişi 24 buçuk milyon liranın tek başına sahibi oldu. Peki Süper Loto çekilişi ne zaman, saat kaçta?

01.11.2018 - 12:19 | Güncelleme:

Süper Loto çekilişi ne zaman? sorusu büyük ikramiye hayalleri kuranlar tarafından araştırılıyor. Geçen hafta dudak uçuklatan ikramiye 24 milyon 541 bin lira Balıkesir Burhaniye'den bir kişinin olmuştu. Balıkesirli talihli henüz ortaya çıkmazken, belediye çalışanı Ali Kayman büyük ikramiyenin kendisine çıktığı söylentisi nedeniyle zor günler geçiriyor. İşte Süper Loto çekilişine dair detaylar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günleri saat 21.15'te yapılıyor. Çekiliş www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 10 - 18 - 22 - 26 - 28 - 32

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BALIKESİR / BURHANİYE

6 bilen kişi sayısı : 1
5 bilen kişi sayısı : 139
4 bilen kişi sayısı : 8.466
3 bilen kişi sayısı : 169.516

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 24.541.046,65 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.401,80 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 165,60 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 14,30 TL

SÜPER LOTO'NUN 24 BUÇUK MİLYONLUK İKRAMİYESİNİ KAZANAN TALİHLİ SIR OLDU

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Süper Loto’da en büyük ikramiyeyi kazanan talihli ortaya çıkmazken, belediye çalışanı Ali Kayman’ın huzurunu bozdu. Sosyal medyada bir arkadaşının ikramiyenin Kayman’a çıktığını yazması üzerine herkes tebriğe koşarken, bir banka da görevlilerini Kayman’a gönderdi.

24 milyon 541 bin 46 lira 65 kuruşluk ikramiyeyi kazanan talihlinin perşembe gününden bu yana ortaya çıkmaması Burhaniye’de merakı artırdı. Şans oyunları bayiinin telefonları susmazken, müşteri sayısı da arttı. İkramiyenin belediye personeli Ali Kayman’a çıktığı yazılınca ortalık karıştı. Kayman’ın etrafı tanıdıkları ile dolarken, genç adam ikramiyenin kendisine çıkmadığını anlatamadı. Bir bankanın kendisine görevliler gönderdiğini anlatan 32 yaşındaki Ali Kayman, bir anda dostlarının arttığını söyledi. Kayman, “Bir arkadaşımız, Süper Loto’nun Burhaniye’ye çıktığı yönündeki haberlerden birinin altına paranın bana çıktığını yazmış. Telefonlarımız susmuyor. Herkes beni tebriğe geldi. Bir anda dostlarım arttı. Günlerdir ikramiyenin bana çıkmadığını anlatmaya çalışıyorum. Bunun şakası bile kötü. Mesai arkadaşlarıma bile anlatamıyorum. Sokakta yürüyemez hale geldim. Bir banka şubesi de bana memurlarını gönderdi. Ben şans oyunları oynayan bir insanım. Ancak ikramiye bana çıkmadı. Bunun bilinmesini istiyorum” dedi.

Ali Kayman’ın mesai arkadaşlarından Büşra Uras da, “Kayman bizim iş arkadaşımız. Biz de duyunca çok sevindik. Ama söylenen doğru değilmiş. Bu söylenti onu rahatsız etti” dedi.

9 haftadır devreden Süper Loto’da şanslı numaralar 10, 18, 22, 26, 28, 32 olurken, ilçede çekiliş gününden bu yana büyük ikramiyenin sahibi merak ediliyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 15 dakika önce
    kamera kayıtlarından çıkar :) tarihe göre baksınlar işte
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