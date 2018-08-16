Süper Loto saat kaçta çekilecek? sorusu büyük ikramiye hayalleri kuranlar tarafından merak ediliyor. 3 hafta üst üste 6 bilenin çıkmadığı Süper Loto'da büyük ikramiye 5 milyon 114 bin lira bu haftaya devreti. Peki süper Loto ne zaman çekilecek? İşte detaylar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılıyor. Her hafta perşembe günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi saat 21.15'te başlıyor. Çekiliş, başladığı saatten itibaren sonuçlar açıklanana kadar Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden canlı olarak izlenebiliyor. Çekiliş yaklaşık 10 dakika içerisinde tamamlanıyor. Sonuçlar çekiliş bilgileri ile birlikte resmi olarak en geç 21.45'e kadar MPİ'nin resmi internet adresinden duyuruluyor.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 9 AĞUSTOS

13 - 21 - 28 - 47 - 49 - 54

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre geçen hafta da 6 bilen çıkmadı ve 3. kez devreden büyük ikramiye tutarı 5 milyon 114 bin 54 lira oldu. Diğer ikramiye bilgileri şöyle...

6 Bilen Kişi Sayısı 3. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 5.114.054,52 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 36 Kişi Başına Düşen İkramiye 15.726,65 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 3.175 Kişi Başına Düşen İkramiye 191,55 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 67.726 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,50 TL

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