Süper Loto ne zaman, saat kaçta çekiliyor? Bu soru bu akşam ayrı bir önem taşıyor. Çünkü üst üste 8 haftadır devreden Süper Loto'da ikramiye en son 18 milyon 564 bin lira olmuştu. Bu akşam ikramiyenin 20 milyon lirayı geçmesi bekleniyor. Süper Loto'da geçen hafta 5 bilen 124 kişi 8 bin 412 lira ikramiye kazanmıştı. İşte Süper Loto'nun bu akşamki ve geçen haftaki çekilişine dair detaylar...

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılıyor. Her hafta perşembe günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi saat 21.15'te başlıyor. Çekiliş, başladığı saatten itibaren sonuçlar açıklanana kadar Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden canlı olarak izlenebiliyor. Çekiliş yaklaşık 10 dakika içerisinde tamamlanıyor. Sonuçlar çekiliş bilgileri ile birlikte resmi olarak en geç 21.45'e kadar MPİ'nin resmi internet adresinden duyuruluyor.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto'da geçen hafta şanslı rakamlar 2 - 6 - 8 - 25 - 31 ve 44 olarak belirlenmişti. Ancak 6 bilen çıkmamış ve 18 milyon 564 bin 77 lira 10 kuruş bu haftaya devretmişti. 5 bilen 124 kişi 8 bin 412 lira 65 kuruş ikramiye kazanırken, 4 bilen 6 bin 204 kişi 180 lira 40 kuruş, 3 bilen 130 bin 321 kişi 14 lira 85 kuruş ikramiye kazanmıştı.

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.