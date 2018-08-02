Süper Loto çekilişi bu hafta Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 563. kez gerçekleştirilecek. Süper Loto çekilişinde geçen hafta 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 597 bin liralık ikramiye bu haftaya devretmişti. Peki Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiye sahibini bulacak mı? İşte 2 Ağustos Süper Loto çekilişinin gerçekleştirileceği saat...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılıyor. Her hafta perşembe günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi saat 21.15'te başlıyor. Çekiliş, başladığı saatten itibaren sonuçlar açıklanana kadar Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden canlı olarak izlenebiliyor. Çekiliş yaklaşık 10 dakika içerisinde tamamlanıyor. Sonuçlar çekiliş bilgileri ile birlikte resmi olarak en geç 21.45'e kadar MPİ'nin resmi internet adresinden duyuruluyor.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 26 TEMMUZ: 16 - 20 - 39 - 45 - 50 - 52

Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve Süper Loto büyük ikramiye bu hafta devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 35 kişi 14 bin 198 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 496 kişi 214 lira 25'er kuruş, 3 bilen 53 bin 672 kişi 17 lira 15'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 952 bin 185 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 411 bin 58 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 788 bin 761 lira 73 kuruş kamuya aktarıldı.

6 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 1.597.242,75 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 35 Kişi Başına Düşen İkramiye 14.198,35 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 2.496 Kişi Başına Düşen İkramiye 214,25 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 53.672 Kişi Başına Düşen İkramiye 17,15 TL

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