Süper Loto için nefesler tutuldu ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek çekiliş bekleniyor. Süper Loto çekilişinde geçen hafta Eskişehir Sivrihisar'dan 6 bilen 1 kişi 27 milyon 95 bin 109 liralık ikramiyenin tek başına sahibi olmuştu. Peki bu hafta Süper Loto'da kazandıran numaralar neler olacak? Süper Loto çekilişi ne zaman yapıalcak? İşte detaylar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılıyor. Her hafta perşembe günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi saat 21.15'te başlıyor. Çekiliş, başladığı saatten itibaren sonuçlar açıklanana kadar Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet adresinden canlı olarak izlenebiliyor. Çekiliş yaklaşık 10 dakika içerisinde tamamlanıyor. Sonuçlar çekiliş bilgileri ile birlikte resmi olarak en geç 21.45'e kadar MPİ'nin resmi internet adresinden duyuruluyor.

SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 19 TEMMUZ 2018

19 - 20 - 27 - 31 - 37 - 53

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 19 Temmuz akşamı saat 21.15'te gerçekleştiren Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre, Eskişehir Sivrihisar'dan bir kişi 6 bilerek 27 milyon 95 bin liralık ikramiyenin tek sahibi oldu.

6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 27.095.109,90 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 104 Kişi Başına Düşen İkramiye 14.004,70 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 7.806 Kişi Başına Düşen İkramiye 200,15 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 171.048 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,80 TL

Çekilişte, 5 bilen 104 kişi 14 bin 4 lira 70'er kuruş, 4 bilen 7 bin 806 kişi 200 lira 15'er kuruş, 3 bilen 171 bin 48 kişi 15 lira 80'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 32 milyon 816 bin 528 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 4 milyon 126 bin 456 lira 98 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 311 bin 685 lira 90 kuruş kamuya aktarıldı.

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