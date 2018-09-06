Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 2. devrini gerçekleştirmiş, 2 milyon 897 bin 916 lira bu haftaya devretmişti. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar çekiliş saatini beklemeye başladı. Peki, Süper Loto ne zaman, saat kaçta çekiliyor? İşte 6 Eylül Süper Loto çekilişi ile ilgili detaylar...

SÜPER LOTO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından her Perşembe günleri saat 21.15'te gerçekleştiriliyor. Çekiliş, yaklaşık 5 dakika içerisinde tamamlanıyor. Çekiliş bilgileri dahil sonuçlar yaklaşık yarım saat içerisinde, Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

Süper Loto çekilişi, çekiliş saati itibariyle çekiliş bitene kadar Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

BİR ÖNCEKİ HAFTA SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 30 Ağustos 2018 tarihli 567. hafta çekilişinde şanslı numaralar 08 - 19 - 31 - 39 - 42 - 47 olarak belirlendi. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 2 milyon 897 bin 916 lira 6 Eylül'de yapılacak çekilişe devretti.

Öte yandan, 5 bilen 45 kişi 11 bin 624 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 973 kişi 188 lira 65'er kuruş, 3 bilen 61 bin 255 kişi 15 lira 85'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

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